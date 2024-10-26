汪汪疊疊樂 三小狗「黏緊緊看鏡頭」萌翻

三隻小狗拍照疊疊樂。（取材自微博@全是狗狗啊）

狗狗是相當可愛的動物，同時因為個性忠誠，因此也是人類最好的朋友。有網友分享三隻狗狗合照「疊一起」的模樣，讓大批網友被萌翻，有人直呼「太萌了，三小隻這麼有鏡頭感」。

一名網友在微博 發布一支影片，影片中可見雪地中有三隻小狗，三狗面對鏡頭合照，黑白小狗首先抱住棕色小狗，另一隻棕色小狗見狀立刻從遠處跑來，也一把抱住兩狗，並把頭靠在黑白小狗身上，三個抱在一起的模樣相當可愛，原PO直呼「拍照時抱在一起的三隻小狗好萌」。

該支影片吸引逾2000次轉傳，其他人紛紛留言「好可愛，像繪本故事，棕色的圓圓和黑色的點點是好朋友，那個系列」、「要做永遠的好盆狗」、「我們仨天下第一好」、「好朋狗」、「太萌了三小隻這麼有鏡頭感」、「我有這個表情包！最喜歡在三人群裡發」、「天下第一好」、「太可愛了吧」、「加我一個」、「吼吼吼吼！我也要！」。

還有人留言「連我，四隻」、「堆堆樂」、「寶寶們是永遠的好朋狗」、「好哥仨」、「汪汪疊疊樂」、「幾個感情真好」、「下次拍照的pose已預定」、「可愛暈了啊啊啊啊啊」、「牠們像品這個字一樣，口改成犬」、「這麼可愛的小狗狗」、「太可愛了三大隻」、「我已經在想我的站位了」、「好朋狗就要抱著彼此一起照相」、「太暖心了」。