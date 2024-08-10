累癱下班回家見小貓「大字型躺地」 主人無奈笑了

小貓大字型躺地。（取材自小紅書）

許多人會飼養貓狗作為寵物 ，當主人出門上班時，寵物必須獨自在家。有網友發現他在外工作時，自家貓咪竟大字型的躺在地上睡懶覺，讓他又好氣又好笑。有人戲稱，「想起朋友的媽媽去上班前跟他們家小貓說：你在家好好當貓，媽媽要出門給別人當狗了」。

一名網友在小紅書 上貼出一支影片，他表示，自己某天下班後回家看到自家貓咪大字型的躺在地板上，雙眼都閉上了，表情看起來非常舒服，他無奈直呼「當我下班回家看到這一幕，該怎麼形容我的心情呢？我在外打工，他在家睡大覺！」

其他人留言「貓：你當孫子回來了？」、「太過分了，送來我家讓我懲罰它」、「是誰在享受生活原來是小貓咪啊」、「根據毛流走勢，小傢伙睡前舔了一下自己的肚子」、「患者清醒了嗎」、「啊啊啊啊快送去上幼稚園」、「這就給他洗個澡清醒清醒」、「寶寶睡得四平八穩氣定神閒」、「好想衝上去拿塊布把他的肚子蓋上」、「說明這工打得值！孩子享福了」、「怎麼能這麼可愛呢」、「安全感滿分」、「好可愛，搔肚子」、「人家四腳攤開方便散熱怎麼了，你又不給人開空調」、「怎麼睡成一隻小海星」。

不少人分享自家寵物，留言「我家的也是四仰八叉的睡」、「和我家的睡的挺像的」、「我完全能體會你的心情，我家的也是」。有人開心直呼「這就是我上班的意義，為了給小可愛一個幸福的家」、「要是我家的貓，我在外面當孫子回來看到心都化了，一切都值得了」