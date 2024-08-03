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薩摩耶「雙耳輪動」畫面曝 網友愛了：用耳朵在打招呼

世界新聞網／輯
薩摩耶擺動耳朵模樣可愛。（取材自微博）
薩摩耶擺動耳朵模樣可愛。（取材自微博）

小狗許多舉動能萌翻眾人，因此許多人喜歡選擇小狗作為寵物飼養。網友分享一隻薩摩耶犬「擺動雙耳」的影片，網友笑稱「小狗用耳朵在打招呼」，還有人戲稱「一定是個好鼓手」。

一名網友在微博發布一支影片，影片中有一隻白色的薩摩耶將前腳放在汽車車窗邊，同時不斷快速擺動雙耳，模樣相當可愛，原PO直呼是「用耳朵打招呼的耶耶」。

其他人則留言「小機靈狗」、「果凍耳朵」、「今天架子鼓鼓手耶」、「動次打次耶耶一定是個好鼓手」、「用耳朵跳踢踏舞」、「好可愛的耶耶，不愧是微笑天使」、「棉花糖」、「想捏捏耳朵」、「你是可愛的糯米糍，我要一口吃了你」、「棉花糖耶耶會被我大rua特rua」、「寶寶快跟我回家」、「誰在表演雜技」、「你早就在我心裡啦快來我懷裡吧小耶耶」。

薩摩耶犬是狐狸犬、雪橇犬家族的一員，原是俄國西伯利亞原住民薩摩耶族培育出的犬種。因看起來永遠在笑的樣子又喜歡親近人，而被稱為「微笑天使」、「笑臉天使」、「雪天使」。但同時，他們很容易狼嚎，除了溫和的個性，薩摩耶犬也以忍耐力跟健壯著稱，原是用來拉雪橇跟看守馴鹿，也曾被西方探險家用來從事極地探險的任務。

原住民 寵物 微博

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