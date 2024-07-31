曾客串電影角色 台灣壽山動物園紅毛猩猩「咪咪」安詳辭世

紅毛猩猩「咪咪」參與電影BIG的演出。(圖／高市觀光局提供)

台灣高雄壽山動物園 紅毛猩猩咪咪是明星級代言人，今年38歲，相當於人類8旬長輩，不僅圈粉台灣網球天后戴資穎 ，也曾在導演魏德聖片中客串一角。咪咪昨(7月31日)在園區內安詳辭世，園方初判是年老體衰、「壽終正寢」。保育員不捨說，咪咪如安靜又溫柔的孩子，永遠不會忘記與牠相處的點點滴滴。

咪咪在2008年時透過收容計畫來到壽山動物園，因早年私養環境缺乏攀爬環境，又加上飲食不均，體能狀況不佳，初到動物園時，多半時間只能在地面行走。

經過保育員悉心照顧，近年咪咪活動力佳，喜歡拿著抹布擦拭玻璃，被園方封為「最強家政婦」，咪咪不僅愛勞動，還會專注地觀看玻璃窗外的繪本，動靜皆宜，可愛模樣圈粉無數。

照顧咪咪10年的保育員徐千貽說，若遇生理期，咪咪會裹著牠喜歡的帆布或大毛巾，待在涵洞1到2天不出門；若有人進入展場放食物或清洗房舍，咪咪會隔著柵欄互動，牠的離開讓人心痛不已。另位保育員郭軒宏也說，咪咪就像個孩子，喜歡悠哉自在生活，相處點滴十分難忘。