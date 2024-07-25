被惹怒？ 新罕布夏州海面座頭鯨躍起把漁船掀翻

一隻座頭鯨23日在新罕布夏州海邊從海面躍起後摔在一艘小船上，將船掀翻。(翻攝Ryan Whitney X @ryanwhitney6)

新罕布夏州 （New Hampshire）海邊23日發生一起意外，一隻座頭鯨從海面躍起後摔在一艘小船上將船掀翻，船上兩人落海，所幸附近漁船趕來救援，無人受傷。專家說這起意外只是一個「接近悲劇的巧合」，呼籲在海上釣魚 者要和鯨魚保持一定距離。

There is a pissed off whale patrolling the waters of Portsmouth NH today. Head on swivel if you’re out there pic.twitter.com/xQPIHs8ZjN — Ryan Whitney (@ryanwhitney6) 2024年7月23日

紐約郵報（New York Post）報導，一艘長約23英呎的小船停在樸茨茅斯（Portsmouth）海上，距離岸邊約0.5英里，突然一隻座頭鯨從旁邊海面躍起，鯨魚要再度入海時頭部重擊船身將船掀翻，船上兩人被拋入海中，皆未穿救生衣。

國家冰球聯盟運動員惠特尼（Ryan Whitney）在其社群平台X上分享這段影片，表示有一隻憤怒的鯨魚正在樸茨茅斯的海上巡邏；影片瀏覽次數已超過477萬次。

海岸巡防隊表示，所幸當時在附近的其中一艘漁船趕過去拯救落海的民眾，所有人都平安地從該區域撤離，無人受傷，包括那隻鯨魚也平安無事。

藍海海洋保育協會（Blue Ocean Society for Marine Conservation）的共同創辦人兼研究總監舒爾特（Dianna Schulte）說，這是一起意外，只是個巧合，和「憤怒的鯨魚」無關，從影片可以判斷這隻長約30英呎的幼年鯨魚當時只是在捕食。

舒爾特說，鯨魚會張大嘴穿過魚群，並在衝出海面前後闔上嘴巴，當鯨魚捕食魚群時，因為魚群太密，鯨魚根本看不到魚群上方有什麼，特別是在一個像23日一樣的陰天，所以那隻鯨魚不知道海面上有一艘船。

舒爾特說，座頭鯨通常會離岸邊約15英里遠，但該處大量增加的大西洋鯡魚是鯨魚、海豚和鯊魚的最愛，這可能是那隻年幼座頭鯨游得更靠近海岸的原因，「牠可能想利用淺水域的優勢練習自己的狩獵技巧」。

報導指出，由於座頭鯨在不尋常的位置出沒，過去幾周已造成幾起人員落海意外，影片中的船隻應該更有警覺要遠離鯨魚，小船停錯位置了，她建議船隻和釣客應該給鯨魚至少100碼的空間，特別是當鯨魚在進食時。

舒爾特也駁斥了「憤怒的座頭鯨」和「座頭鯨惡意攻擊船隻」這兩個說法，她說自己研究和觀察鯨魚30年，從來沒見過座頭鯨刻意攻擊船隻；除了人類活動會影響鯨魚進食，鯨魚也可能被釣魚線及捕龍蝦設備纏住，嚴重影響牠們的進食能力。