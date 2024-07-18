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響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象

編譯潘勛／即時報導
響尾蛇鏡頭專案這套系統已上線，拍攝科羅拉多州某地數百尾響尾蛇的蛇窟。（取材自RattleCam.org）
響尾蛇鏡頭專案這套系統已上線，拍攝科羅拉多州某地數百尾響尾蛇的蛇窟。（取材自RattleCam.org）

數百尾響尾蛇住在蛇窟裡，這種場景只怕「奪寶奇兵」(Indiana Jones)男主角印第安納瓊斯(Indiana Jones)看到都得發抖；現在，加州理工州立大學(Cal Poly)的學者們正在設計、安裝太陽能高科技攝影系統，拍攝科羅拉多州一處那種蛇窟，即時轉播，可以在YouTubeRattleCam.org上看到，讓有心民眾可以學習這種蛇類的更多行為。

「論壇報」(The Tribuneg)報導，科羅拉多這個數百尾響尾蛇組成的蛇窟，是「響尾蛇鏡頭專案」(Project RattleCam)的第二個地點，加州理工州立大學另在加州聖路易歐比斯波郡(San Luis Obispo County)經營一套這種系統。

若碰到合適的日子，網友可以看到響尾蛇群曬日光浴，照料小蛇，還有機會目睹掠食者來光顧蛇窟，還有很渴的蛇十萬火急地啜飲落在他們盤起來身軀上的雨滴。

加州理工州立大學生物學教授兼本專案首席艾蜜莉‧泰勒(Emily Taylor)表示，這些即時轉播讓學者們得以搜集野生響尾蛇的資料，又不致於打擾他們，可以促進不帶偏見的科學發現。更重要的是民眾可以觀看到野生響尾蛇自然的動作，如此可以矯正大家在看視上看到、帶偏見的搖尾沙沙響畫面，或者這些蛇受到壓力，採取防禦，與挑釁他們的人類互動。

泰勒表示，響尾蛇幼蛇8月起開始出生，會留在蛇窟裡直到9月，再準備過冬。

由這套攝影系統搜集到的數據，可以協助生物學碩士生們更好地了解響尾蛇如何維持體溫、避免被太陽曬傷、保留水分。

加州理工州立大學通識教育學生也可以用這套系統，來設計稱為「響尾教育」(RattlEd)的小學課程，供三年級到五年級學生觀看這些響尾蛇，來研究他們自己的科學問題，還有補充式的藝術、科學及工程活動，支持他們的學習。科學團隊表示，想觀察孩子們參加響尾蛇鏡頭專案之後，對蛇類感受有什麼轉變。

這套系統的攝影鏡頭冬季將關閉，來年春天再打開。

加州 科羅拉多州

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