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大熊貓雲川、鑫寶好福氣 聖地牙哥動物園打造大4倍新家

中新社／洛杉磯17日電
大熊貓「雲川」在加州聖地牙哥動物園新家。(新華社)
大熊貓「雲川」在加州聖地牙哥動物園新家。(新華社)

加州聖地牙哥動物園將原來的大熊貓館擴大4倍，為「雲川」和「鑫寶」打造了一個綠意盎然、充滿生機的新家。 

陪同「雲川」和「鑫寶」赴美的中國大熊貓保護研究中心獸醫凌珊珊透露上述消息。

6月下旬，「雲川」和「鑫寶」從中國大熊貓保護研究中心四川雅安碧峰峽基地啟運，搭乘包機抵達美國加利福尼亞州聖地牙哥動物園。作為隨行的兩位中方專家之一，凌珊珊將在聖地牙哥動物園駐留3個月左右，幫助大熊貓順利度過隔離檢疫期、適應新的生活環境。

「對於聖地牙哥動物園大熊貓館，我的第一印象是綠意盎然、充滿生機。」凌珊珊說，大熊貓館內有寬闊的山坡、可供攀爬的棲架及鬱鬱葱葱的植被，為大熊貓打造了自然舒適的新家。館內栽種的竹子景觀，不僅為大熊貓提供了食物，還是牠們理想的玩耍場所。 

聖地牙哥動物園是美國首家與中國開展大熊貓合作研究的機構，自1996年至2019年，大熊貓始終是聖地牙哥動物園的「鎮園之寶」。據介紹，聖地牙哥動物園新的大熊貓館比以往擴大4倍，遊客參觀區域擴大兩倍。這一變化不僅體現在空間的拓展上，還體現在對大熊貓生活舒適性和遊客參觀體驗的考量上，讓遊客可以更加深入地瞭解大熊貓這一珍貴物種。     

目前兩隻大熊貓仍處於隔離檢疫期，今年夏天晚些時候才同公眾見面。活潑好動的雄性大熊貓「雲川」對新家的一切都很好奇，每當飼養員走進來，牠都迫不及待地跑上前打量一番。溫柔機警的雌性大熊貓「鑫寶」也基本適應了新環境，在專注吃飯之餘，最喜歡靜靜躺在角落裡或樹杈上曬太陽。 

「總體來看，兩隻大熊貓適應狀況良好，各項指標均保持穩定，體重等每日監測數據基本與從中國出發前的數據持平。」凌珊珊說，在食物供應方面，聖地牙哥動物園提供了十幾種竹子，「雲川」和「鑫寶」已挑選出6種牠們喜歡的竹種。

動物園 聖地牙哥 加州

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