車底異音一探發現「整隻鴨子被蛇綁住」 網友驚：難道想吃了牠？

一位美國網友在車底發現被蛇緊緊纏繞的鴨子。（取材自Instagram＠Deb Potter）

一條蛇究竟能有多長呢？最近有位外國網友，在自家農場發現一個怵目驚心的畫面，原來是有一整隻的鴨子，被一條蛇緊緊纏繞，嚇得許多網友見狀以為鴨子可能被蛇吞噬。

根據日本 媒體「ねとらぼ」報導，在美國經營農場的Instagram網友「Deb Potter」，最近分享一段影片。某一天，他在要幫羊剔毛的時候，聽到車子底下發出奇怪的聲音。於是他取來工具，從車底撈出一隻鴨子。而這隻鴨子的身上，竟然被一整隻蛇緊緊纏繞著。

這隻黑色的蛇俗稱「黑鼠蛇」，測量過後足足有5.5英尺長。一般這種蛇在農場附近，主要靠襲擊小鳥和老鼠進食。會和鴨子纏繞在一起，算是相當罕見的狀況。在花了幾秒鐘幫鴨子掙開蛇的束縛後，鴨子也立刻逃之夭夭。

許多網友紛紛表示「可憐的鴨子，好險他逃走了」、「鴨子可能想吃蛇，而蛇可能想吃他的蛋」、「那是一條自恃甚高的蛇，以為可以吃掉一整隻鴨」、「大家對蛇有些誤解，那條蛇的尺寸來說吃不了鴨子」、「確定牠沒有毒嗎」、「老鼠蛇通常吃的是蛋而不是整隻鳥」、「謝謝你幫助那隻鴨子」。