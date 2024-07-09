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寵物犬好奇翻弄爐具上盒子「觸動開關」 廚房被燒光

世界新聞網／輯
科羅拉多州科羅拉多泉一間民宅的寵物狗疑似因好奇翻弄放在電烤爐上的盒子，結果不慎誤觸烤爐開關引發火災。(翻攝Colorado Springs Fire Department臉書)
科羅拉多州科羅拉多泉一間民宅的寵物狗疑似因好奇翻弄放在電烤爐上的盒子，結果不慎誤觸烤爐開關引發火災。(翻攝Colorado Springs Fire Department臉書)

科羅拉多州科羅拉多泉（Colorado Springs）一隻寵物犬疑似因為好奇而觸碰飼主堆放在烤爐上的盒子，沒想到誤觸烤爐開關引發火災，所幸沒有造成任何人或動物傷亡。影片曝光後引發網友討論，有人認為飼主不應該在爐子上堆放物品，未來應該更加謹慎。

合眾國際社（UPI）報導，科羅拉多泉一間民宅清晨時廚房突然失火，熟睡中的屋主被Apple智慧音箱發出的高溫警報吵醒，發現廚房的電烤爐已經陷入火海。

科羅拉多泉消防局在臉書貼出現場監視器拍到的影片，影片內容可以看到屋主家中的寵物狗用後腿站起，前腳觸摸電烤爐上的盒子時，其中一隻腳不小心按到爐子開關，點燃放在爐子上的盒子。

有網友留言，認為不在爐具上堆放物品是常識，屋主未來應更加謹慎，也有人說他們家的電烤爐和屋主是同款，過去發生過幾次誤觸開關的意外後，他的妻子決定把開關鈕轉下來收到抽屜，需要用時再拿出來。

另一角度拍攝的影片可以看到狗觸碰到電烤爐開關後沒多久爐具就燃起不小火勢，還能聽到警報器的聲音。

科羅拉多泉消防局在清晨4點47分趕到現場，屋主表示他在消防人員抵達前已自行撲滅火勢。

屋主因吸入濃煙被送往醫院治療；這起意外沒有造成任何人或動物傷亡，屋主和家人因為房屋受損，目前安置在其他地方。

科羅拉多泉消防局表示，這起事件提醒民眾務必在房屋內外每層樓任何睡覺的地方安裝煙霧警報器，還要確保不在爐具上堆放可燃物品，也要熟記家中每個房間在火災發生時的逃生路線。

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