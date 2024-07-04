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大熊貓雲川、鑫寶適應良好 聖地牙哥動物園特製「美國版」窩窩頭

中新社／洛杉磯3日電
中國選定大熊貓「鑫寶」（雌性）、「雲川」（雄性，圖）赴美國聖地牙哥動物園交流。（取材自中國大熊貓保護研究中心）
中國選定大熊貓「鑫寶」（雌性）、「雲川」（雄性，圖）赴美國聖地牙哥動物園交流。（取材自中國大熊貓保護研究中心）

大熊貓「雲川」和「鑫寶」抵達加州聖地牙哥動物園一周以來，「身體健康、適應良好」。

中國野生動物保護協會微信公眾號3日發佈的「雲川」和「鑫寶」第一周隔離周記透露上述消息。

中國駐洛杉磯總領事館此前表示，6月27日下午，「雲川」和「鑫寶」平安順利抵達聖地牙哥動物園。隨行中方專家在聖地牙哥動物園陪同「雲川」和「鑫寶」度過隔離檢疫期，幫助牠們適應新的生活環境。兩隻大熊貓將在結束隔離適應期後與公眾見面。

隔離周記稱，目前，兩隻大熊貓身體健康、適應良好。一周來，聖地牙哥動物園根據大熊貓飲食習慣和口味偏好，按照中方專家意見，不斷調整飲食配方，為牠們提供種類豐富的新鮮竹子，並特別製作「美國版」窩窩頭。為更好幫助牠們適應新環境，中美專家對兩隻大熊貓進行了食物適應性培訓、稱重培訓等。醫療護理團隊每日對大熊貓進行健康監測，確保它們在新環境下能夠健康成長。

聖地牙哥動物園是美國首個同中方開展大熊貓保護合作研究的動物園。自1994年以來，雙方在大熊貓保護研究、技術交流和人員培訓等方面取得豐碩成果。今年2月，中國野生動物保護協會與聖地牙哥動物園簽署新一輪大熊貓保護合作協議，開啟為期10年的大熊貓國際保護合作。

動物園 聖地牙哥 微信

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