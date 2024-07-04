小狗「咬手指」主人一喊痛就鬆嘴 露無辜知錯表情

小狗露出無辜的表情。（取材自微博）

只要用心培養及教導，小狗也有學習能力！網友分享，小狗輕咬主人的手後，主人立刻喊痛，小狗便鬆開嘴巴不咬了，還露出無辜知錯的表情，後續主人再把手湊近，小狗也不再咬手，讓主人直呼「Good boy！」

網友「全是狗狗啊」在微博 發布一支影片，影片中一隻黑色及咖啡色相間的小狗正與主人玩耍，主人將手指放在小狗嘴邊，小狗輕輕咬了主人的手指，主人故意喊「痛！」喊了幾次後小狗便鬆開嘴巴不咬了，還露出無辜的表情，一副知錯了的模樣，後續主人再把手指放到小狗嘴邊，小狗也不敢再咬，相當可愛又乖巧。

其他人則留言「小狗知道錯了，小狗好！主人把手放在小狗嘴邊試探， 主人壞」、「又喊痛又故意把手往狗狗嘴邊戳，就很像又怕老公出軌又派閨蜜去試探。可以試試養貓，用手逗弄多了無論怎樣喊痛，都會被咬的」、「寶寶後面都不敢再咬了好乖好聰明」、「啊啊沒事欺負小狗幹嘛」、「沒事調戲人家小狗幹嘛，人家還只是個寶寶呢」、「你這樣，是要被我親禿的」、「你這樣，是要被我親禿的」。

還有人留言「好像我家狗狗小時候」、「我家小崽也是，每次我說痛他就不咬我了」、「咬我的手指咬我的手指！我的手指給寶寶咬！」、「萌出水」、「嗚嗚嗚太可愛了」、「寶寶你在哪裡我去偷你」。