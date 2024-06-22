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世界最醜汪星人 俄勒岡「狂野譚」堅韌求生奪冠

中央社／舊金山22日電
獅子狗「狂野譚」（Wild Thang）的毛髮蓬鬆，牠是23日小狗選醜比賽的其一參賽者。（歐新社）
獅子狗「狂野譚」（Wild Thang）的毛髮蓬鬆，牠是23日小狗選醜比賽的其一參賽者。（歐新社）

加州索諾馬-馬林縣博覽會的「世界最醜狗狗比賽」，由8歲獅子狗「狂野譚」奪冠，牠從犬瘟熱中倖存，舌頭永遠垂掛嘴外，克服缺陷成為一隻快樂狗，與主人一同集資幫助烏克蘭同伴離開戰區。

「狂野譚」（Wild Thang）擁有豐厚的棕白色毛，掛在嘴巴外的小舌頭看起來十分俏皮。這隻獅子狗奪下加州索諾馬-馬林縣博覽會（Sonoma-Marin Fair）「世界最醜狗狗比賽」冠軍，主人路易斯（Ann Lewis）來自俄勒岡州。

出生於洛杉磯，「狂野譚」不到1歲時在寄養家庭感染犬瘟熱，另一隻同時染病的狗不幸死亡，牠則堅韌地存活下來，只不過無法再像其他狗一樣擁有正常健全功能。牠因為沒有長牙完全舌頭外露，右腿會一直不停抽動。

主辦單位表示，儘管面臨無數挑戰，但「狂野譚」成為一隻集華麗和醜陋於一身的狗，牠肩負一項重要使命，就是提醒大家「動物疫苗接種的重要性」。

「狂野譚」也幫助主人路易斯籌資，拯救在烏克蘭戰區的獅子狗。截至目前為止，有7隻同伴在他們的努力下離開烏克蘭，到了美國和加拿大生活。這次奪冠，他們獲頒5000美元獎金，可以繼續行善。

今年「世界最醜狗狗比賽」的第2名和第3名都來自加州，年齡皆為14歲，牠們分別是「羅馬」（Rome）和「黛西梅」（Daisy Mae）。

主辦單位指出，「羅馬」是一隻可愛討人喜歡的狗，儘管腿有缺陷變得彎曲，卻始終保持輕快步伐，展現對生命的熱情；「黛西梅」是從街頭被人救出，衝破逆境成為一隻自信又充滿活力的狗。

「世界最醜狗狗比賽」有近50年歷史，旨在彰顯汪星人的個性之美以及堅韌精神。主辦單位說，這些狗提醒大眾，真正的美麗並非由傳統標準定義。

加州 烏克蘭 洛杉磯

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