動物收容所員工遇比特犬不斷吠叫 跟著牠走驚見一幕慘狀

一隻比特犬帶肯塔基州兩名動物收容所員工找到同伴屍體。(翻攝Floyd County Animal Shelter Facebook)

肯塔基州佛洛伊德 郡（Floyd County）一間動物收容所員工在一條小路發現一隻流浪的比特犬，比特犬不停對他們吠叫並似乎在指引他們方向，他們最後在一棵樹上發現另一隻被綁在樹上，疑似遭到虐死的比特犬屍體；收容所員工目前正尋求各方訊息，希望能找出殘忍的兇手。

每日郵報（Daily Mail）報導，佛洛伊德郡動物收容所的兩名員工克拉夫特（Elexis Craft）和科伯恩（Allison Cobern）月初在收容所後的森林中發現一條被吊死在樹上的比特犬屍體。

報導指出，兩名員工起初是發現有人在收容所後的小路上丟棄腐壞的肉，因為他們常走那條小徑遛狗，他們怕有狗誤食，因此向警方通報有人亂丟垃圾，沒想到他們再回到小徑時，發現肉不見了。

兩名員工發現有一隻被遺棄的比特犬吃了那塊肉，比特犬看到他們後又叫又跳，且似乎嘗試帶領他們沿著小路往下走。

克拉夫特說，比特犬帶他們走到森林較深處，映入眼簾的是另一隻被吊在樹上，已經死亡多時的比特犬屍體。

克拉夫特說，她看到屍體時非常震驚，不由自主不停地說「天啊……天啊……」，兩人都說這是她們看過最可怕、最令人震驚的景象。

科伯恩說，比特犬的屍體吊在樹上，繩子綁得很緊，屍體的臉部已經爛掉了，或許生前曾遭暴打，樹幹上有明顯抓痕，應該是遭綁的比特犬生前掙扎想多活幾分鐘留下的痕跡。

兩名員工收留活著的比特犬，並取名路德維克（Ludwik）；她們在通報官方單位後自行移除死亡比特犬的屍體，並在社群網路上傳這起事件，希望能找到真相和兇手；網友看到貼文後，有人捐錢給路德維克就醫，也有人捐錢指定安葬死亡的比特犬。

收容所表示，路德維克已經被領養；死亡比特犬的骨灰將會放在一個可以繫在繩子上的小罐子中並綁在路德維克的項圈上，這樣牠們就能永遠相伴。