貓奴注意 獸醫提醒家中常見物 恐讓貓中毒

家中有養貓的人，要注意某些適用於人類的用品或香氛，對貓咪是有害的。(取材自unsplash.com/@michaelsum1228)

許多人家中都有飼養寵物 ，貓咪是不少人喜愛的選擇之一。一名來自新加坡 的獸醫師提醒，無論你是第一次養貓、或過去有過飼養經驗，下列幾種住家常見物品，最好遠離貓咪活動範圍，否則很可能會造成牠們健康亮起紅燈。

獸醫點名常見的香氛蠟燭、精油、漂白水和特定室內植栽，都是導致貓咪健康發生問題的原因。其中香氛蠟燭，貓咪會對這種特殊造型物體感興趣，經常會去咬食或蒐集，而它的精油成分，很容易讓貓咪「中毒」，像是柑橘、薄荷、肉桂、丁香、尤加利葉和茶樹等。獸醫建議飼主，避免在貓咪所在的空間，進行燃燒蠟燭或潑灑精油。

貓咪一般來說是透過呼吸來接觸精油，當吸入蒸氣，會刺激它們的呼吸道，造成呼吸窘迫等問題；而精油蒸氣也可能出問題，蒸氣一旦附在貓咪的毛皮上，會在自我清潔時被吞嚥，由於貓咪肝臟缺乏特定酵素，無法代謝精油，一旦吞食就會出現嘔吐等症狀。

此外，家中常見的清潔物品漂白水，則是另一種最容易傷害貓咪的物品。主要原因是，漂白水中氯的氣味，與貓咪用來標記領域、或與熟悉的貓咪交流的費洛蒙氣味相似，這會讓貓咪不小心吸入、接觸或舔食漂白劑，而屬於化學物質的漂白水，會導致貓咪的眼睛、皮膚、腳掌、呼吸道和口腔內襯出現潰瘍。

不少人也喜歡在住處種植花草，但飼主必須注意，許多花卉與植物的葉子、花瓣或花粉，對貓咪而言是「毒藥」。舉例來說，百合花就是最應該避免出現的花卉，因為無論是百合的花瓣、花粉、葉子、莖部或是養殖的水，一旦被貓咪舔食或飲用，很可能引發急性腎衰竭、最終導致死亡。

除了百合對貓咪有毒，其他包含花葉萬年青系列、白鶴芋屬、黃金葛系列、美鐵芋等常見的室內盆栽與花卉，都可能不小心傷害寵物健康，飼主們最好提前做好功課，避免得不償失。

鏟屎官注意家中這些物品 香氛蠟燭與漂白水恐傷貓咪健康

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