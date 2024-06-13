誰不清狗便？康州一社區強制飼主帶狗檢測DNA 違者罰錢

康乃狄克州一個社區為了解決居民不清狗屎的問題，決定強制社區飼主帶狗進行DNA檢測。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Zen Chung）

康乃狄克州布魯克菲爾德（Brookfield）一個住宅社區的管委會近日決定針對不清狗便問題祭出鐵腕手段，要求該區的寵物 狗都要進行DNA檢測 ，讓管委會能比對未清的狗屎來自哪一家。新措施引發居民反彈，抱怨像被小孩一樣管教，但管委會說不配合者一天可罰25美元，且新規定具有強制性且是永久規定。

太陽報（The Sun）報導，布魯克菲爾德的橡樹草地（Oak Meadows）管委會為了打擊不清理狗便的問題，和一間實驗室達成協議，將對社區內所有寵物狗進行DNA檢測並建立資料庫，讓他們以後若再看到未清的狗便能和DNA進行比對並對飼主開罰。

若居民在7月底前未遵守新規定進行DNA檢測，每天將被罰25美元；DNA檢測費用將由管委會支付。

社區物業經理溫施（Alan Wunsch）說，社區大約有30至35隻狗，隨手清狗便明明很簡單，社區隨處都有狗便清潔箱，裡面有袋子給飼主使用，但狗屎問題最近變得失控，很多時候是沒養狗者幫忙清理的。

管委會主委卡爾布（Richard Kalb）說，他們已多次貼公告或寄電子郵件提醒居民，但問題始終無解，現在他們認為DNA檢測是解決問題最簡單的方法。

住在社區6年的斯特普尼亞克（Aga Stepniak）對新規定表達強烈反對，她認為狗屎問題不常發生，管委會的手段太極端也侵犯他們權利，根本把他們當孩子管教，她覺得應該在最常有狗屎出現的地方裝紅外線自動相機就好，不需要強制DNA檢測。

但卡爾布認為自動相機不是個好主意，因為可能拍到車子或玩耍、上學的孩子，也可能拍到沒有遛狗的人走過去，對問題沒有幫助。