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羊、貂、騾、龜、鴕鳥...女子收容175隻動物 被封真人版怪醫杜立德

世界新聞網／輯
喬治亞州的Adri Rachelle被封為「真人版怪醫杜立德」，她和收容的175隻動物住在200英畝的農場中。（翻攝Adri Rachelle YouTube）
喬治亞州的Adri Rachelle被封為「真人版怪醫杜立德」，她和收容的175隻動物住在200英畝的農場中。（翻攝Adri Rachelle YouTube）

喬治亞州亞特蘭大36歲的雷切爾（Adri Rachelle）被封為「現實生活的怪醫杜立德」，她和她拯救的175隻動物住在2百英畝的農場裡，每年花10萬美元照顧牠們，身為「魔戒」死忠粉絲的她，還以書中角色為大部分的動物命名。

太陽報（The Sun）報導，雷切爾和她的動物們住在有2百年歷史的農場中，她的母親塞爾比（Cynthia Selby）和家族朋友夏儂（Shannon）及雷切爾的妹妹安德莉亞（Andrea）住在附近15英畝的農場中，安德莉亞將會幫忙雷切爾照顧動物。

雷切爾平均一個月拯救五隻動物，大部分是將被宰殺的動物，她會開14小時的車橫越美國，將動物帶回她的農場。

雷切爾目前養了30隻雞、22隻豬、12隻狗、14隻貓、13匹馬、10隻山羊、9隻鸚鵡、8隻鵝、8隻鴨子、8頭牛、8隻羊駝、7隻驢子、6隻孔雀和5隻綿羊。

另外還有4隻雪貂、4隻兔子、3隻騾子、3隻烏龜、3隻澳洲鴕鳥、2隻壁虎、2隻鳳頭鸚鵡、2條蟒蛇、2隻蜥蜴。

雷切爾是魔戒三部曲的忠實書迷，她用書中角色來替大部分的動物命名，例如有一隻驢子叫「比爾博巴金斯」，一隻山羊叫「甘道夫」，一隻西班牙獵犬叫「佛羅多」，還有兩隻貓分別叫「波羅莫」和「法拉莫」。

育有兩個孩子的雷切爾認為她的農場是非營利的庇護所，她在社群媒體上記錄每天的動物照護。

雷切爾說，他們自從搬到現在的農場後，便不停地蓋房子，目前他們已經蓋了三間穀倉、四間牧場，帳單金額高得嚇人，因為他們平均一年蓋一座穀倉，有幾隻馬的手術費甚至可以到1萬5千美元。

喬治亞州 亞特蘭大

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