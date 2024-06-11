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能裝死1個多小時…「橫帶人面蜘蛛」入侵美東 一路朝北方蔓延

中央社／華盛頓10日電
橫帶人面蜘蛛（Joro spider）已入侵美國東岸地區，並一路往北蔓延。(歐新社)
橫帶人面蜘蛛（Joro spider）已入侵美國東岸地區，並一路往北蔓延。(歐新社)

人類手掌大小的橫帶人面蜘蛛（Joro spider，又稱棒絡新婦、小人面蜘蛛、女郎蜘蛛等）已入侵美國東岸地區，並一路往北蔓延。

路透報導，原產於東亞的橫帶人面蜘蛛以日本傳說中的妖怪「絡新婦」（Jorogumo）命名，絡新婦可以變成美麗女子，用蛛絲困住男人。橫帶人面蜘蛛有著藍黑色和黃色條紋、長腿，有時還帶點紅色，看起來或許很嚇人，其實很害羞。

洛克斐勒大學（Rockefeller University）副教授克洛諾爾（Daniel Kronauer）說：「牠們並不危險，攻擊性也不強。即使驚擾到牠會咬人的程度，也不會有問題。」

喬治亞大學（University of Georgia）研究人員發現，大多數蜘蛛在遭到干擾時會假死，持續時間不到一分鐘，但橫帶人面蜘蛛能裝死一個多小時。

橫帶人面蜘蛛10年前首次在美國喬治亞州現蹤，雌蛛身長可達20公分，雄蛛則可達10公分。

克洛諾爾說，橫帶人面蜘蛛原產於中國、日本和韓國，可在喜馬拉雅山麓生存，可能跟隨貿易路線來到美國。「這些入侵物種大多是經由人類活動傳播，通常是透過作為壓載物的船運貨櫃。」

他說，從那時起，橫帶人面蜘蛛就在卡羅來納州、維吉尼亞州和馬里蘭州逐漸繁殖並蔓延，「牠們非常耐寒…這就是為什麼我們可以預期牠們會向北移動」。

克洛諾爾指出，目前還無法確定橫帶人面蜘蛛對美國生態系統的影響，往往會在公園、花園和停車場看見牠們的身影，「今年夏天，我們有機會在紐約看見一些橫帶人面蜘蛛」。

他說，大家不必擔心，橫帶人面蜘蛛不太可能咬人或寵物，牠們喜歡捕食惱人的蚊子、蟑螂、黃蜂和其他昆蟲。

日本 維吉尼亞州 喜馬拉雅山

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