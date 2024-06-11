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我做錯了什麼？家貓教養衝突 行為獸醫師教你如何「冷處理」

世界新聞網／寶瓶文化提供
我們與寵物的關係時常溫馨美好，但有時，毛小孩們會出現脫序或反常的行為。示意圖。（取材自pexels.com@PHsuan Wang）
我們與寵物的關係時常溫馨美好，但有時，毛小孩們會出現脫序或反常的行為。示意圖。（取材自pexels.com@PHsuan Wang）

行為獸醫師說：除了對動物的教養方法與態度，每一位家屬的安好也同樣重要，因為只有當人類為自己的身心找到一種舒服的平衡，才能在這個家裡，裝下幸福的彼此。

「牠一直抓我，我到底該怎麼辦？」

暖暖的冬日裡，我一路沿著街道享受陽光，身體似葉子緩慢地舒展開來，回過神才發現久未聯絡的好友小恩傳來多則緊急訊息：「不好意思，突然打擾妳。」「我真的快撐不住了，全身都是傷。」「妳現在有空嗎？快幫幫我！」我趕緊撥通電話，和她開啟視訊。

鏡頭裡的她臉色蒼白，瘦弱的手臂上有著大大小小的抓痕，整個人看起來很疲憊，像隻無助的小狗。

「那簡直像一場噩夢，我真的不知道該怎麼辦了……」她哭喪著臉說。

小恩和我都非常喜歡貓，只可惜她因為家人過敏的緣故，多年來一直不敢開口說想養貓。直到前陣子她搬出家裡，自己獨居後，有天在山區發現一隻全身濕透的小橘貓，再無顧忌的她決定認養這隻小可憐，喚作「茶包」。

然而，小恩與茶包的同居生活不如預期的美好。她看著自己滿身的抓痕，跟我說：「茶包只要看到我，就會一直抓！真的很恐怖，我在家裡走動，牠還會跑來突擊！我連換衣服都沒有辦法，牠不斷跳起來攻擊我的雙腿，我想擋都擋不住！」

驚嚇之下，小恩還找算命師到家裡看風水，將茶包的噴泉飲水器放在財位上，又在牠的睡窩下穩妥地壓了一張平安符，試圖改善家中僵硬的氣運。但是情況不見好轉，日子一天一天過去，她變得越來越焦慮，不知到底該怎麼和茶包相處。

我靜靜地聽她敘述，從她眼眶裡的淚和略帶憤怒的情緒，知道她雖然實現了多年來的養貓心願，此刻卻深陷巨大的壓力。

當人貓生活變成一場戰爭

每一種行為的根源，都可能與先天需求、後天學習、環境影響、疾病痛苦及藥物使用有關。因此若想要改善小恩與茶包之間的關係，必須考慮到茶包的行為動機，並仔細地釐清所有的細節。

深入了解之後，我注意到，儘管小恩確實為茶包提供了充足的生活資源，但是她經常在茶包抓傷她之後，立即給茶包一些零食。此外，當她要換衣服時，為了讓茶包別往自己身上撲跳，會試著把茶包關入外出籠，以至於牠只要看到籠子便充滿防衛地嘶嘶叫，每每想要逃離卻都被抓回籠裡，一次又一次，最終在籠內失禁噴尿。

這樣的衝突不時發生，想當然耳，她們的關係像是一場戰爭，從玄關到廚房、從客廳到臥室，到處都是坑坑疤疤的困頓。

若要運用像外出籠這種限制活動的方式來處理問題行為，必須謹慎考量動物的年紀、生理和心理需求、安全感及疾病狀態。

但是像茶包這樣從山裡來的毛孩，天生的遺傳氣質較為獨立，且普遍擁有高警戒、好動等特質，比起一般貓咪需要更多的活動空間。因此對於具有這種特質的茶包，貿然關籠通常無法解決問題，反倒會由於牠日漸加深的挫折，使得與人的溝通管道直接封鎖起來。失去身體自主權的動物可能會產生某種程度的焦慮，啟動大腦中的「情感疼痛系統」，連結出一種近似生理的疼痛感，並反向地增加動物的恐懼及攻擊等負面行為。

再者，透過給予零食的方式，小恩其實是長期在無意間鼓勵茶包的攻擊行為。換句話說，茶包從小恩的反應裡，學習到「撲抓人類，便可以得到美味點心」的連結，所以對牠而言，生活裡的每一次小突擊都像是一場遊戲，充滿樂趣。

除此之外，長時間獨自待在家中的茶包非常渴望得到小恩的關注，經常會對著使用筆電的她喵喵叫，並用頭磨蹭她，要求撫摸。若小恩沒有馬上搭理，茶包便會衝破防線，裝作沒事似的去壓在鍵盤上，並咬向小恩的手臂，做第二階段的行動抗議。因此，每當茶包向前接近小恩，她不免感到一絲恐懼，有時會責罵茶包，有時又希望能完全滿足貓主子的需求。

從她倆的互動看來，無論是零食、讚美或撫摸，都可能不經意地強化了問題行為。因為對於尋求關注的茶包而言，就連小恩的懲罰、斥責或眼神也變成一種矛盾的獎勵。就像某些調皮搗蛋的小男生會捉弄心儀的對象，而這種「有總比沒有好」的心情，隨著時間一久，也逐漸變成一種新的學習。

兼顧冷靜與愛護的「冷處理」

針對以上的狀況，我建議小恩先調整居家的生活動線，彈性地更動家具的擺設，延伸出更多茶包的立體活動空間，讓牠能獲得更友善的貓空間，不必與人類爭道，減少突擊人類的動機。

我並建議小恩以「引導」代替懲罰，幫助茶包學習和人類正確地互動。例如當茶包準備逗弄她的手腳，企圖邀約玩樂時，盡量不要有誇大的反應，也不應立即給予零食，而是利用貓玩具來回應茶包的需求，教導牠以一種安全的方式玩樂。並且建立每日可預期的遊戲時間，緩衝茶包對互動的生理及心理需求，並在家裡放置一些互動玩具，提供茶包不同的感官體驗，再觀察牠的喜好，逐一調整。

至於尋求關注的問題，我建議小恩首要確保茶包的基本生理需求得到滿足，然後再採取一致性的態度，進行「冷處理」。

這種冷處理並不是「完全不理會」毛孩，而是希望主人保持冷靜，不說太多話，找到一個適度忽略毛孩的問題行為，但同時保持對牠愛護的方式，以提供一個充滿情感支持、安全感、穩定和愛的護持環境。

通常，我建議併用「暫時中止」（Time-out）和「積極介入」（Time-in）這兩種方式，並根據毛孩的行為和生長階段，與主人詳細討論後，找出最好的平衡方案。

舉例來說，對於正處於青春期的毛孩，我們應理解牠們的大腦前額葉皮質尚未發育成熟，無法良好地控制情緒，若完全不理會通常不會產生良好的效果，反而可能引起牠們的恐懼和焦慮，變成一種懲罰。

因此，我們應先思考「毛孩為什麼會做出這樣的行為」、「我們想要教牠什麼」以及「該如何進行教導」，並在保持情緒平和、訂立明確規則、明確時限及靈活運用的前提之下，藉由冷處理來教導動物。

我經常告訴家屬，教育是雙向的，同時也是整個家庭一起學習的契機。當毛孩極度尋求關注時，我建議家屬和牠們一起坐下來，用堅定而溫和的方式，陪伴在牠們身邊。

雖然可預期地，這樣的冷處理的舉動，可能會引起某些動物以更誇張、激烈的行為來表達，以引起主人的回應。但是可藉由撫摸或陪伴練習，讓牠們知道主人會在身旁，牠們並不是孤單的。隨著時間的推移，經由多次的累積學習，牠們會逐漸地學習與主人互動的時間界線，並建立起居家生活的節奏與規律。

你焦慮，毛孩也焦慮

與人類相比，無法以語言溝通的動物更擅長感受微妙的環境感官訊息，並透過觀察人類的呼吸頻率、身體姿勢、互動的自信、音調高低及汗腺分泌，來感受我們的情緒。從某個角度來看，由於小恩的焦慮情緒漣漪已漸漸地擴散至整個家，可能也反向地影響著茶包的情緒。

因此，我也請小恩為自己設下「情緒柵欄」，透過辨識自己的情緒，設定出界線，並在這個範圍裡，好好地傾聽自己的需求。這種設立情緒柵欄的方式對照顧者來說尤其重要，因為在照顧毛孩的同時，我們也需要好好地照顧自己。這個方法可以幫助我們找出那些無法承受的壓力，及時向外求援，並在適當的支持下，保持內在彈性的能量，讓自己能面對生活中的挑戰。

雖然對動物的教養方法與態度至關重要，但我也關心每一位家屬是否安好。只有當人類為自己的身心找到一種舒服的平衡，才能在這個家裡，裝下幸福的彼此。

一個月之後，小恩開心地說茶包的問題行為減少不少，她終於有了家的感覺。我想，或許對茶包而言亦是。

真正的家，是人與毛孩都找到寧靜的安心港灣。

《人類沒有很懂我──犬貓行為獸醫師帶你醫病也療心》。（寶瓶文化／提供）
《人類沒有很懂我──犬貓行為獸醫師帶你醫病也療心》。（寶瓶文化／提供）

（本文出自《人類沒有很懂我──犬貓行為獸醫師帶你醫病也療心》，寶瓶文化出版／李羚榛，未經同意禁止轉載。紐約世界書局購書專線：718-445-2665轉1）

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