剛離巢鵂鶹寶寶站37步 有「大仔」猛禽氣勢

站三七步且已頗有猛禽架勢的鵂鶹家大寶。(拍鳥俱樂部會員吳素娥提供)

鵂鶹是台灣最小貓頭鷹，最近在曾文水庫發現育雛成功，剛離巢鵂鶹寶寶站在馬路上，鳥友驚喜協助交通管制，鵂鶹寶寶一站就是30分鐘，鳥友說鵂鶹寶寶好像是站「37步」、「這就是大仔的架勢」，網友刷一排好可愛，希望鵂鶹寶寶平安順利長大。

台灣野鳥保育協會副祕書長黃蜀婷表示，鵂鶹是台灣最小的猛禽，大小就是拳頭大，曾文水庫有鵂鶹育雛，一巢有2隻寶寶，鳥友就相當關注，這兩天發現親鳥餵食方式有改變，研判雛鳥應該準備離巢了。

昨(6)天上午拍鳥俱樂部會員吳素娥和鳥友們發現鵂鶹大寶站在馬路上，引起一陣混亂，大家很緊張，也自發性協助指揮交通，水庫保全也指揮車輛行駛另一車道並進行部分道路管制，大家自主護雛，期間有不少車輛經過，鵂鶹大寶都沒有受到驚嚇。

拍鳥俱樂部會員吳素娥表示，鵂鶹大寶大約在7點48分前後被發現站在馬路上，而引起一陣混亂，剛開始時有鳥友臨時客串指揮交通，後則請保全讓車輛都行駛另一邊的車道，並進行部份路段交通管制，以維護小鵂的安全，期間有多部汽、機車通過，牠竟然都沒受到驚嚇，一直站到8點18分才飛到另一處，共站了半個小時，真勇敢。