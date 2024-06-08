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寵物誤食有毒食物怎麼辦？ 獸醫師分析可能症狀、處理方法

NOW健康 陳如頤／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
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家中寵物如遇誤食有毒食物時，該怎麼辦？台灣前台北市獸醫公會理事長楊靜宇表示，毛小孩誤食中毒可分為貪吃，食用不該吃的食物，以及在戶外接觸到除草劑、消毒劑等兩大類，後者屬於神經毒，風險較高，提醒飼主帶狗狗外出散步，一定要留意公園布告欄是否張貼消毒等告示。

楊靜宇指出，如以機率來看，狗狗中毒場所以家裡居多，可能是飼主誤餵了巧克力、洋蔥、葡萄等狗狗不可吃的食物，也可能是狗狗貪吃，連防腐劑、保冰劑或是玩具，也吞下肚。

如為這類中毒，症狀相較輕微，但如果一口氣吃了太多，也會引發風險。楊靜宇說明，如果狗狗只吃了一、兩顆葡萄，還在容許範圍，但要是吞了一大串，就必須緊急就醫，予以洗胃。

楊靜宇說，狗狗中毒，急診就醫，最怕的是誤觸殺蟲劑、消毒劑，這屬於神經毒，只要接觸，就可能導致癱瘓，到地不起，猛流口水，必須立即送醫，進行催吐，施打解毒劑。如果毒素劑量過重，將引發肝腎衰竭，情況嚴重。

狗狗誤食時處置重點如下：

1.飼主不要貿然幫寵物催吐：除非獸醫或專業人士執行，否則有害物質可能對狗狗的食道和胃部造成進一步傷害。

2.立即尋求獸醫協助：獲悉狗狗可能誤食有害物質，即使還沒出現症狀，也應立即尋求獸醫協助，告知食用哪些食物？數量？時間？

3.常見中毒症狀提高警覺：狗狗食物中毒後，出現了哪些症狀？常見為嘔吐、腹瀉、虛弱、困惑、發抖。

「預防才是上策」，楊靜宇提醒飼主，將狗狗不可食用的食物放在高處，或是儲藏箱及櫃子裡，並維持家中環境整齊，每天提供乾淨的飲水及飼料，以確保狗狗安全及健康。

【本文授權轉載自NOW健康

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