秋田犬上醫院「趴門口抵死不從」 網友笑翻卻猜錯抗拒原因

日本網友拍下自家秋田犬趴在醫院前面不肯動的樣子。（取材自X＠ken_akita_dog）

養過毛小孩的爸媽都知道，毛小孩最抗拒的地方之一，就屬寵物 醫院了。往往光是接近醫院，還沒真的踏進門，毛小孩就會出現反抗的態度。近來有位日本 網友，想帶自家的秋田犬到醫院注射狂犬病疫苗 ，但狗狗卻擺出抵死不從的模樣。然而在飼主的解釋下，才知道原來毛小孩的反應，有著其他意外原因。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本「X」網友「ken_akita_dog」家中養了一隻四歲大的秋田犬，名字叫做「Ken」。最近為了注射狂犬病疫苗，以及檢查線蟲感染，因此帶他來到寵物醫院。結果，Ken就在醫院門口整個趴在地上，擺出怎樣都不肯進去的姿態。

很多網友看到這景象，就紛紛回應「這絕對超討厭進醫院的」、「要打針啊…真是辛苦了」、「加油加油」、「最後的抵抗，我家的達克斯也會這樣，最後都要抱著他進醫院才行」、「前腳太好笑了吧」、「腳變得好像雞翅膀」、「不想到新單位報到的樣子」、「好可愛喔」。

大多數網友的反應，都以為這是毛小孩在抗拒醫院。然而飼主解釋，Ken其實不討厭醫院，還滿喜歡醫院裡的女獸醫。也完全不怕打針，被打針時往往都沒什麼反應。之所以有這樣的姿態，是因為他是一隻怕熱的狗狗，所以賴在蔭涼處不肯移動，才是出現這個畫面的主因。