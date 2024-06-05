德州2歲女童逛野生動物園 被長頸鹿當食物叼起

一對德州夫妻周末帶2歲女兒到化石邊緣野生動物中心，小孩餵食長頸鹿時意外被叼起，過程都被後方遊客拍下。(翻攝KWTX News 10新聞畫面)

德州 一對夫妻傑森（Jason Toten）和賽拉（Sierra Robert）1日帶兩歲女兒佩斯莉（Paisley Toten）到位於格倫羅斯（Glen Rose）的「化石邊緣野生動物中心」（Fossil Rim Wildlife Center），沒想到佩斯莉餵食長頸鹿時竟被長頸鹿直接叼起，還好在賽拉大聲喝斥下長頸鹿把小孩放下，佩斯莉沒有受到任何傷害。

ABC 7新聞報導，化石邊緣野生動物中心讓遊客能在園區指定的路徑開自己的車近距離接觸野生動物，該條路長7.2英里，遊客經過該區時可以用手餵食長頸鹿，長頸鹿也是該區唯一允許用手餵食的動物。

根據園方規定，遊客也可以坐在卡車車斗，但車斗上需至少有一位成年人。

傑森一家周末到化石邊緣野生動物中心遊玩，傑森開車，賽拉和佩斯莉坐在車斗，途中一隻長頸鹿靠近他們的車，賽拉鼓勵佩斯莉用手拿食物餵長頸鹿，佩斯莉從棕色的紙袋拿取食物餵食，沒想到長頸鹿突然含住佩斯莉的衣服並將她叼起，賽拉見狀趕緊大叫，長頸鹿才馬上放下佩斯莉。

這段驚險的畫面都被賽拉和候車乘客錄下，在網路上引發討論。

傑森說，他們並沒有違反園方的任何規定，這起事件是個意外，他認為因為佩斯莉拿著裝有飼料的紙袋，長頸鹿想直接叼走紙袋，但不小心叼到小孩，還好佩斯莉沒有受傷，事後他們帶佩斯莉到禮品店買了一隻長頸鹿娃娃，「那是她應得的」。

傑森說，他當時轉頭目睹驚險過程，他嚇死了，彷彿心跳停止，胃也嚇到停止運作，但他們仍很享受這次遊玩經驗，之後還會再來。