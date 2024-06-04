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專家示警 「會飛的」蜘蛛將入侵紐約和紐澤西州

世界新聞網／輯
橫帶人面蜘蛛（Joro spider）。(翻攝FOX 35 Orlando新聞畫面)
橫帶人面蜘蛛（Joro spider）。(翻攝FOX 35 Orlando新聞畫面)

專家示警，會飛的「橫帶人面蜘蛛」（Joro spider）足跡已經在東部海岸蔓延，很快將入侵東北部的紐約州和紐澤西州，而這種蜘蛛雖然有毒，但對人類和動物並不會致命，不用太過擔心。

太陽報（The Sun）報導，橫帶人面蜘蛛的身體有明顯的螢光黃色及灰色，讓牠們很好辨識，雌橫帶人面蜘蛛的腳伸長後可達4英寸，並會利用「氣球」在空中飛。

紐澤西害蟲防治單位一位發言人表示，橫帶人面蜘蛛的「飛行」能力讓牠們和其他蜘蛛與眾不同，不過牠們不是真的飛，而是朝空中噴出絲線，再利用氣流順著絲線移動，看起來像在飛一樣。

報導指出，橫帶人面蜘蛛原本棲息於東亞洲，2010年時首度現蹤北美洲，當時在喬治亞州發現這種蜘蛛，專家認為牠是跟著貨櫃進入美國的，從此之後牠們擴散至佛羅里達、俄亥俄、馬里蘭、阿拉巴馬、密西西比等11個州。

橫帶人面蜘蛛的足跡已經在東部海岸蔓延，估計牠們很快將來到紐約和紐澤西州；專家說北部的氣候很適合牠們生存，因此牠們被認為會在紐約市大量繁殖，羅格斯大學洛克伍德研究室的生態學家荷賽（José R. Ramírez-Garofalo）說，這只是時間的問題，並不是假設性問題。

入侵物種專家柯爾（David Coyle）說，橫帶人面蜘蛛喜歡在電線杆和路燈上，可以在城市裡適應得很好。

柯爾說，這種蜘蛛雖然有毒，但對人類和動物來說並不致命，牠們以其他蜘蛛和昆蟲為食，目前還沒發現牠們對人類和寵物造成傷害的證據，因為橫帶人面蜘蛛的嘴巴很小，若不小心被牠們咬一口，就像被蜜蜂叮一口一樣。

柯爾說，那些擔心被橫帶人面蜘蛛咬的人也不用煩惱太久，因為估計當11月天氣轉冷時，橫帶人面蜘蛛就會相繼自然死亡。

寵物 喬治亞州 紐約市

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