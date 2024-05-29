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女讓生病寵物狗安樂死 一年後驚訝發現牠「復活」在領養網頁上

世界新聞網／輯
馬里蘭州的Kristie Pereira兩年前領養一隻狗，但後來因為健康因素讓她決定給狗安樂死，沒想到一年後她發現狗狗又出現在領養網頁上。(翻攝FOX 5新聞影片)
馬里蘭州的Kristie Pereira兩年前領養一隻狗，但後來因為健康因素讓她決定給狗安樂死，沒想到一年後她發現狗狗又出現在領養網頁上。(翻攝FOX 5新聞影片)

馬里蘭州的佩雷拉（Kristie Pereira）兩年前花了450美元領養一隻狗並取名貝歐（Beau），但貝歐健康狀況不佳讓佩雷拉選擇讓牠安樂死，沒想到一年後她在領養寵物網站發現貝歐居然名列其中，她去電表示有意收養卻被拒絕，對方說他們認為她當初惡意遺棄，因此貝歐不會回到她身邊。

美聯社報導，32歲的佩雷拉2022年透過狗貓救援基金會的網頁領養了貝歐，花了450美元。

佩雷拉很快就發現貝歐身體不好，驗血後發現貝歐肝有問題，藥物無法改善，診所和動物急救單位的獸醫都認為那些症狀指向貝歐有嚴重的神經問題，若要進一步檢查需花費1萬2千美元，佩雷拉願意支付，但找出真正問題的機會不大，且醫生能治癒的機率更小。

佩雷拉說，她多方詢問專業意見後，被告知最好的方法是將貝歐安樂死，她多等了一個月，希望貝歐情況能好轉，最終仍決定進行安樂死，佩雷拉說這個決定很艱難，但她認為對貝歐是最好的，因此她在去年3月底帶貝歐到動物服務單位，付了15美金執行安樂死，收容所告訴她，執行安樂死時飼主不能在旁邊，所以她向貝歐道別後就離開了。

佩雷拉一年後搬到德州，決定再養一隻狗的她回馬里蘭探親時，再度打開同一個動物收容的網頁，驚訝地發現有一隻狗長得很像貝歐，名字也是她當初領養貝歐時收容所取的名字，但該隻狗身型比貝歐大一些，她立刻去電收容所，得知當初貝歐沒有被安樂死，因為他們沒有檢查出牠神經有問題，認為只是肝臟問題，在進行了7千美元的手術後，貝歐恢復健康。

佩雷拉聲淚俱下地說，她花了好幾天才查出真相，收容所的人對她很不客氣，指責佩雷拉拋棄了貝歐，讓牠在那等死，還說貝歐永遠不會回到她身邊。

收容所發言人佛洛伊德（Chloe Floyd）在聲明中表示，他們不會讓被拋棄的寵物再次回到原飼主身邊，因為他們的目的是要拯救健康的狗被安樂死，她說佩雷拉決定安樂死時救援團隊的確和她討論過，但當時團隊允許她待在將被安樂死的狗身旁，也警告她若她不這麼做，他們就會把狗收回。

寵物 德州 佛洛伊德

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