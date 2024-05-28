狗狗為何發抖？獸醫解析5種常見原因 2種要就醫

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雖然身上都是毛，為何狗狗還是會瑟瑟發抖？獸醫師提醒，如果狗狗身體異常，持續發抖，可不能等閒視之，必須觀察是否還有其他症狀，並在短時間送至動物醫院，查出原因。

獸醫師蔡志鴻表示，當狗狗興奮、緊張、氣溫過低、疾病疼痛、中毒時都會發抖，飼主必須釐清愛犬發抖原因，如果不是太冷，或是興奮，就應該聯想到疾病或中毒。以下整理出五種狗狗常見發抖原因：

1.興奮、開心：狗狗開心時，會跟人類一樣開心，全身發抖等。

2.緊張恐懼：狗狗就會時發抖，例如，遇到吠叫的大狗、被抱到動物診所的看診台、或是聽到打雷聲及煙火鞭炮聲，以及強震，此時，狗狗耳朵尾巴下垂、身體蜷曲、身體發抖，還可能亂竄，不少狗狗都是在這種情況走失。

3.氣溫太低：氣溫過低，狗狗跟人一樣，遇到低溫 時會透過發抖產生熱能。

4.生病：狗狗一邊發抖，一邊身體不舒服，例如，肚子發硬、一摸就哀叫，這可能是腸胃炎。如果不想走動，疲勞、嗜睡、虛弱，則可能腎臟病、神經疾病、關節疼痛，心血管疾病 。

5.中毒：狗狗如果誤食有毒物質，就會發抖、抽搐、全身無力、嘔吐，以及不停地流口水。

蔡志鴻說，如果狗狗發抖，又合併其他症狀，務必緊急送到寵物 醫院，找出病因，對症下藥。

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