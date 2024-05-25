台北動物園傳繁衍好消息 極危越南鷴寶寶萌樣曝光
捷克布拉格動物園3對極度瀕危物種的越南鷴，去年9月到台北市立動物園、10月雉科珍禽區公開亮相，迄今8個月，園方分享好消息，2對親鳥積極育幼中，近1個月大寶寶們模樣可愛，由於牠們喜歡隱蔽性較高的角落活動，提醒大家經過展場時，務必降低音量，如果運氣好，有機會看見寶寶躲在爸爸羽毛下探出頭的可愛畫面。
動物園長諶亦聰分享，在國際自然保護聯盟名錄中，越南鷴被列為極度瀕危物種，也被列入瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約附錄一名錄予以保護。越南鷴一窩通常會產下4至7顆蛋，蛋殼呈帶粉的奶油淺褐色、有白色小點，一般孵化需22至26天。
在雉科珍禽區照養越南鷴的保育員4月初觀察，2對越南鷴開始在各自活動場的角落臥巢，母鳥4月底至5月初已離巢，雛鳥們躲在親鳥羽毛下一起行動，目前近1個月大的越南鷴寶寶們，漸漸開始探索環境。
園方指出，雉科珍禽區過往未有越南鷴親鳥成功育雛長大的經驗，此是首次育幼成功，因此提醒民眾，越南鷴生性害羞、喜歡隱蔽環境，親鳥、雛鳥都對人類保有強烈警戒心，會選在茂密植栽中活動，到訪動物園觀察時，儘量降低音量、動作減慢，好讓鳥寶寶安心長大，或許還能找到如同躲貓貓專家的越南鷴一家。
動物園表示，今起至6月1日，遊客服務中心提供限量110份學習單附帶1份鳥墊板。大小朋友若窺見越南鷴一家，歡迎在個人或動物園臉書貼文與大眾分享，也可於6月18日前投稿至「2024臺北市立動物園國際生物多樣性日寫生攝影比賽」。
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