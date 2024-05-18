毛小孩吐舌頭超萌？貓、狗意義不同 幾種情況是生病了

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狗狗、貓咪吐著小舌頭，可愛到極點，不過，獸醫師提醒，這兩種毛小孩吐舌頭代表意義大不同，狗狗常開心、興奮，或運動太喘，而吐舌頭；但貓咪如果常持吐舌頭，且呼吸急促，這可是心臟異常的警訊，飼主務必提高警覺，趕緊至動物醫院，以免發生悲劇。

獸醫師蔡志鴻表示，狗狗天生喜歡吐舌頭，如果天氣太熱、氣溫較高，就會藉此散熱。再者，看到主人回家，或是想著出門溜達、散步，開心時也會吐舌頭，甚至吠叫幾聲。

至於貓咪，其實不太吐舌頭，一般來說，貓咪熟睡時，或梳理完毛髮時，心情愉悅，身體放鬆，就會不自覺地將舌頭吐出來。不過，這可愛的模樣不會維持太久。再者，有些貓咪的身體汗腺不發達，如果無法透過肉墊散熱，也可能透過吐舌頭來散熱，與狗狗相較，吐舌頭的頻率明顯低上許多。

蔡志鴻指出，因為貓咪個性比較冷靜，幾乎不太做劇烈運動，因此，不會跟狗夠一樣，運動活動後，就吐舌散熱。當貓咪不停吐舌頭，飼主就需提高警覺，這可能是呼吸道異常（氣喘）或是心臟異常（肺水腫）等病灶警訊。

如果吐舌頭，又合併呼吸急促，就可能是呼吸道問題，最常見原因是過敏氣喘，飼主應趕快陪同就醫。如果是口腔發炎，則除了吐舌頭，還會合併口臭、流口水或是精神不佳。

至於持續吐舌頭，且狀似急喘，呼吸頻率變高，這就情況不妙，很有可能為心臟、肺臟功能出現問題，例如，肺水腫，此時，必須緊急就醫，找出致病原因。

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