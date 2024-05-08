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台北動物園小貓熊「美可」病逝享壽15歲 園方證實：心臟衰竭

記者洪子凱／台北即時報導
美可1日因心臟衰竭離世，享壽15歲。(北市動物園提供)
美可1日因心臟衰竭離世，享壽15歲。(北市動物園提供)

台北市動物園高齡15歲小貓熊「美可」月初因心臟衰竭離世，園方今天也證實該消息，美可從2014年從海峽大熊貓研究交流中心與另2隻小貓熊「歡歡」與「YAYA」為族群繁衍一起來到台灣，美可共繁衍5隻小貓熊。園方說，目前園方還有12隻小貓熊，其中去年底從日本來台「未來」已完成檢疫發情個體相親配對，近日也轉換場所適應新環境，預計6月後亮相。

園方說，美可在去年5月的例行性健康檢查中，發現腹腔有腫大淋巴腫瘤，以類固醇治療後續病況穩定好轉，但今年4月初再次追蹤檢查，發現淋巴腫瘤增大，也有擴散到其他臟器情形，雖然增加藥物使用劑量，但發現美可變得容易喘氣，最終仍不敵心臟衰竭，於2024年5月1日離世。

園長諶亦聰表示，動物園目前照養有12隻，7公5母，在族群的繁衍數量上有計畫嚴格的控管，包含去年底從日本交換小貓熊「未來」通過檢疫期，也結束與園內發情個體相親配對近4個月的時間，今天起將到新的活動場適應新環境。

諶表示，保育員會逐步延長未來在戶外探索環境時間，一開始約4到6小時、直到牠在新空間可以感到安定，因應5-6月不穩定的天氣型態，保育員仍會開放室內空間讓未來自由進出，預計在6月可穩定適應環境後，就會讓牠和小貓熊「可樂果」輪流使用戶外的活動場地。

動物園目前照養有12隻小貓熊，7公5母，在族群的繁衍數量上有計畫嚴格的控管。(北...
動物園目前照養有12隻小貓熊，7公5母，在族群的繁衍數量上有計畫嚴格的控管。(北市動物園提供)

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