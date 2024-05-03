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外來種亞洲錦蛙入侵台灣 「叫聲如牛」沒天敵難移除

記者魯永明／嘉義即時報導
外來種亞洲錦蛙入侵擴散，分布範圍及數量不斷擴大，大雨過後，嘉義縣市紛紛出現求偶繁殖，叫聲如牛，跟夜鷹一樣擾眠。(讀者提供)
外來種亞洲錦蛙入侵擴散，分布範圍及數量不斷擴大，大雨過後，嘉義縣市紛紛出現求偶繁殖，叫聲如牛，跟夜鷹一樣擾眠。(讀者提供)

外來種亞洲錦蛙入侵擴散，分布範圍及數量不斷擴大，大雨過後，嘉義縣市紛紛出現求偶繁殖，叫聲如牛、音量可達70分貝，跟夜鷹一樣擾眠，亞洲錦蛙皮膚會分泌有毒黏液，連蛇類也不敢吃，無天敵，保育人士憂心影響本土蛙類生存空間。林業保育署嘉義分署補助嘉縣市及台南市府移除，很難捕抓，成效有限。

「吵死人了！」嘉義縣中埔鄉鹽館村徐姓農民說，最近大雨過後，外來種亞洲錦蛙在田間出現，數量愈來愈多，一小族群就有7、8隻群聚，叫聲有如牛叫，音量可達70分貝刺耳，跟夜鷹一樣擾眠，讓人不得安寧，擔心影響生態，政府應比照移除外來種沙氏變色蜥、綠鬣蜥，加速移除。

林業保育署嘉義分署說，歷年補助嘉縣、嘉市、台南市府辦理「生物多樣性保育及入侵種管理計畫」，執行轄內外來種動物移除防治工作，嘉縣府委託嘉大執行，嘉市府補助荒野保護協會嘉義分會執行，台南市府委託亞洲大學執行，去年各縣市亞洲錦蛙移除成果，嘉縣移除28隻、嘉市移除1337隻、台南市移除67隻。

嘉大生物資源學系助理教授陳宣汶說，亞洲錦蛙移除比較困難。除了特定地點如公園水池外，住家附近亞洲錦蛙很多會躲藏排水溝中，很難捕抓。每年除4、5月午後下雨過後，會大量出現鳴叫求偶，其他季節不太容易發現牠們。生物資源系主任許富雄教授表示，亞洲錦蛙對生態的影響，要看從何種角度衡量，很難單純評論。

亞洲錦蛙屬底棲性、三棲蛙類，生命力超強，以螞蟻、昆蟲為食，小雨蛙、蟾蜍等蛙類可能受影響，繁殖力強，喜歡躲在土泥裡，會爬樹還會下地、挖洞，鳴聲如牛，皮膚有毒性，誤食有中毒危險。

外來種亞洲錦蛙入侵擴散，分布範圍及數量不斷擴大，大雨過後，嘉義縣市紛紛出現求偶繁...
外來種亞洲錦蛙入侵擴散，分布範圍及數量不斷擴大，大雨過後，嘉義縣市紛紛出現求偶繁殖，叫聲如牛，跟夜鷹一樣擾眠。(讀者提供)
外來種亞洲錦蛙入侵擴散，分布範圍及數量不斷擴大，大雨過後，嘉義縣市紛紛出現求偶繁...
外來種亞洲錦蛙入侵擴散，分布範圍及數量不斷擴大，大雨過後，嘉義縣市紛紛出現求偶繁殖，叫聲如牛，跟夜鷹一樣擾眠。(讀者提供)

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