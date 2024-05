幼犬瑜珈風靡歐洲 義大利衛生部發出禁令

「幼犬瑜珈」(Puppy Yoga)流行,不過義大利衛生部認為此舉有害動物健康,日前般令禁止幼犬參與瑜珈活動,相關課程只能使用成犬。(路透)

「幼犬瑜珈」(Puppy Yoga)這兩年在歐洲大流行,不過義大利 衛生部認為此舉有害動物健康,日前發出禁令,禁止幼犬參與瑜珈活動,要求寵物 瑜珈課程只能使用成犬。

「幼犬瑜珈」是指使用小狗在瑜珈課堂陪伴學員練習的一種方式,小狗各種萌樣讓學員上課時特別紓壓,近來在歐洲掀起流行,包括英國、法國多個城市,大量幼犬瑜珈教室如雨後春筍般設立,但也引起動保人士關注。義大利首開先例,對此舉發出禁令。

義大利國家通訊社安莎(ANSA)報導,義大利衛生部日前發函認定,幼犬瑜珈不能歸類為合理的「動物輔助活動」,因為涉及使用的犬隻年齡幼小,依照義大利法規,只有成年狗才能參與動物輔助活動。

義大利衛生部此項禁令受到義大利動保團體歡迎。義大利動物保護專家安傑羅(Giusy D'Angelo)表示,幼犬瑜珈從生理、心理或行為學層面評估,都會對小狗造成壓力,還可能鼓勵學員在未充分考慮的情況下購買飼育小狗。

安傑羅表示,幼犬瑜珈學員在課程中與小狗接觸,被當下的興奮或幸福感影響,可能衝動做出購買小狗的選擇,未真正反思養狗的承諾與後果。

安傑羅質疑,瑜珈課程通常是向飼養團體借用幼犬,但缺乏正確的運送幼犬知識,過程中甚至沒有給幼犬足夠的水喝,「因此幼犬瑜珈對動物健康有害無益,只是給課程提供者創造經濟利益。」

英國皇家 防止虐待動物協會(UK's Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, RSPCA)去年曾建議,大眾應考慮其他休閒或運動方式,而非幼犬瑜珈。