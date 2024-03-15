寵物貓也要「變性」？ 獸醫師解釋1情況下可救命

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寵物貓的「變性手術」現在很熱門？台灣一家動物醫院院長林煜淳醫師指出，最近詢問毛小孩「變性手術」的諮詢有明顯上升趨勢，過年後大增三成，已經成為急救型熱門手術項目。究竟是什麼原因讓寵物「變性手術」竟然成為飼主的熱點話題？

原來原因出自現在寵物大多命太好，普遍都有肥胖問題，再加上飲水不足，容易導致泌尿道嚴重阻塞、排尿困難，演變成腎衰竭面對死亡危機，無可奈何下才不得不考慮進行變性導尿手術。

以患貓「Q寶」為例，Q寶是一隻一歲多的橘白公貓，原本正值最活潑好動年紀，卻因為排尿困難造成急性腎損傷，在其他醫院導尿失敗後，遠從新竹轉介來到台北動物醫院，情況危急。林煜淳檢查後發現，Q寶急性腎損傷已經讓眼神呈現半死不活的彌留狀態，隨時有可能因水腎喪命，因此立即安排Q寶進行尿道造口的手術，術後住院兩周才逐漸恢復正常。

尿道造口是什麼？為什麼會有變性的視覺外觀？

尿道造口是下泌尿道疾病的治療方式之一，通常被稱為「最終手段」，意指這種手術是在萬不得已的狀況下才會執行。尤其是公貓的尿道普遍較母貓狹窄，胖起來更容易有排尿問題。手術過程中，醫師會先將公貓結紮、尿道切開縫在皮膚表皮，形成一個類似母貓的尿道口，視覺上看起來完全跟一隻母貓沒有兩樣，因此才會跟「變性」手術沒什麼兩樣。但實際上是為了讓貓咪能順利排尿，降低後續再度阻塞的風險。但因尿道開口變大、長度變短，術後也要特別注意貓咪的處方飼料配方、足量飲水等，才能避免再度膀胱感染問題。

泌尿道疾病位居貓咪十大疾病的第一名，貓咪往往是對身體不適耐受度極高的動物，因此在發現泌尿道疾病時，往往為時已晚。要怎麼預防泌尿道疾病？林煜淳建議：「飼主在平常如果發現貓咪頻繁地舔舐排尿部位、排尿頻率增加、時常進出貓砂盆卻沒有排尿、排尿時會發出叫聲，不在平時上廁所的地方排尿，甚至有血尿的狀況等，都代表泌尿道健康出現警訊，應立即就醫，以免錯失治療時機。」

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