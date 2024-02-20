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獸醫從鱷魚胃部取出70個硬幣 動物園要遊客別再丟了

編譯周辰陽／即時報導
內布拉斯加州奧馬哈的亨利多立動物園獸醫日前替園內短吻鱷「蒂博」動手術，從牠的肚子裡取出70個硬幣。（照片翻攝：FACEBOOK / Omaha's Henry Doorly Zoo and Aquarium）
內布拉斯加州奧馬哈的亨利多立動物園獸醫日前替園內短吻鱷「蒂博」動手術，從牠的肚子裡取出70個硬幣。（照片翻攝：FACEBOOK / Omaha's Henry Doorly Zoo and Aquarium）

內布拉斯加州一間動物園的獸醫日前替一隻白色短吻鱷動手術，從牠的肚子裡面取出了70個硬幣，園方則正告遊客，不要再把硬幣丟進動物展示區。

今日美國報19日報導，內布拉斯加州奧馬哈的亨利多立動物園（Henry Doorly Zoo）工作人員為這隻鱷魚進行例行體檢時，在胃部發現「金屬異物」，15日進行手術從中取出了70枚硬幣。

亨利多立動物園在社群媒體發文指出，園內十隻鱷魚在例行檢查時全都進行血液採檢跟拍攝X光，獸醫因此發現動物園的知名居民、36歲的白色短吻鱷「蒂博」（Thibodaux）胃裡面有異物。

動物園助理獸醫普盧格指出，遊客沒有意識到硬幣的危害有多大，鱷魚會吞下肚，有些硬幣也可能含有有害化學物質。當地媒體報導，鱷魚用腳摩擦池底時，可能攪起硬幣，更容易吞下遊客扔進池裡的硬幣。

普盧格表示，工作人員移除硬幣時，蒂博接受了麻醉與插管，據報還有一些遊客參觀了手術過程。普盧格告訴記者，「我們將繼續進行一些重金屬血液篩檢，以確定牠們吃進去的金屬不是更危險的物質，像是鉛、鋅之類」。

亨利多立動物園說，術後追蹤X光片顯示，蒂博體內已沒有硬幣，「牠恢復良好，並且回到棲息地」。園方也在新聞稿告誡，「遊客不應將硬幣扔進動物園的任何水池」。

動物園 內布拉斯加州 社群媒體

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