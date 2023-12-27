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科州「狼來了」 時隔近1世紀野放

編譯尤寶琪／綜合報導
科羅拉多州保護野生動物人員將五頭野狼放生，希望增加該州狼的數量。(美聯社)
科羅拉多州保護野生動物人員將五頭野狼放生，希望增加該州狼的數量。(美聯社)

在政府有計畫性消滅科羅拉多州野狼近一世紀後，保護野生動物官員本月重新將五隻野狼釋放到丹佛(Denver)西北部的公共土地上，希望能藉此恢復科羅拉州捕食者的永久數量。

這項由科州民眾自主發起的計畫，在2020年公投中以微弱領先結果通過，決定讓野狼回歸科州；這次釋放就是該計畫的首次野放行動。

這項公投結果，讓科州野生動物官員忙著尋找可以在12月31日截止日期前，捕捉、運送和釋放回科羅拉多州的野狼；這項公投同時還重新點燃了，將野狼視為敵人的牛牧場、畜牧農民和獵人，以及指出野狼存在生態效益的自然資源保護主義者之間長期存在的緊張關係。

「狼已成為這些深層立場辯論的象徵：我們該如何利用公共土地？」科羅拉多州立大學(Colorado State University)人類與動物政策中心(Animal-Human Policy Center)主任尼米克(Becky Niemiec)表示，「人類這個物種，在情感和文化上與狼有著強烈的聯繫。」

像狼這種頂級掠食者(apex predator)的存在或不存在，都會對生態系統造成連鎖反應；由於生態系統很複雜，很難預測重新引入狼回到科州會有什麼結果，但在黃石公園(Yellowstone National Park)進行的研究發現，狼的存在可以控制鹿和鹿的數量，幫助生態保持平衡。

雖然遭狼殺死的牲畜比率很小，但過去季年仍有一些狼，從鄰近的州進入科州，殺死或傷害了農場動物。

曾遊說反對2020年公投的牧場主人、科羅拉多牧民協會前主席安德森 (Philip Anderson)表示，他就在11月中旬的一次狼襲擊中失去了三頭羊。「我們知道法律已通過，因為這是科州人民想要的，」安德森說，「但這不是牧民真正想要的；我們希望能夠在，沒有另一個頂級掠食者威脅的情況下，繼續我們的生意。」

在科羅拉多州野地棲息的一頭母狼。(美聯社)
在科羅拉多州野地棲息的一頭母狼。(美聯社)

公投 科羅拉多州 黃石公園

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