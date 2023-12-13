每走一步都好痛 犬貓3大關節疾病如何照顧？

圖片來源 ／健康醫療網

你家的寵物是否煩躁不安、不愛上下樓梯、行走有障礙呢？當心出現這些徵兆恐是關節 痛。台灣寵樂動物醫院獸醫師張軒祐表示，貓狗關節疾病主要分為3種，也是門診中最常遇到的，包括先天性關節問題、後天性創傷與退化性關節炎，建議飼主避免讓犬貓激烈奔跑跳躍，並可使用防滑足貼或是輔助樓梯，可減少犬貓關節負擔，自在活動。

一、先天性關節問題

髖關節是連接大腿和骨盆的關節，也是狗全身受力最重的關節。張軒祐表示，特定犬種例如鬥牛犬易有髖關節發育異常；大型犬如拉布拉多、黃金獵犬、德國 狼犬容易出現髖關節發育不良，導致關節脫位；小型犬像貴賓狗，常見髖關節異常與膝關節移位。

貓咪則會有軟骨發育異常的狀況，可能會因不斷受刺激，造成腕骨、腳踝發炎，因此有些貓走路會呈現外八字的姿勢。曾有一位飼主感覺貓咪彷彿每天都在哭，帶來就醫拍X光，竟然發現每一個關節處都極度腫脹，病變非常嚴重，「其實牠們每走一步都是疼痛的，這隻動物牠很辛苦，每分每秒其實都是在痛苦中度過的。」

對於遺傳基因的先天性關節問題，國外已減少培育特定品種的犬貓，以免讓動物一輩子遭受痛苦。由於狗狗疼痛但無法表達，飼養寵物前可先評估品種。

二、後天性創傷

許多飼主喜歡和狗狗玩拋接或是奔跑跳躍活動，張軒祐提醒，只要身體離地做出劇烈活動，其實都會造成關節運動傷害，尤其當犬隻體重比較重的時候，更容易增加磨損機率。診間曾碰過一隻狗狗，運動時從高處上跳下來重摔，整個骨頭不僅脫位，更嚴重的是還造成骨折！

獸醫師建議飼主平日跟狗狗互動時，儘量以溫和的活動為主，若需要進行較高強度運動，記得要先熱身，例如可先讓犬隻走路散步一下，提升整體核心溫度，並且讓肌肉延展，再進行高強度運動，可減少犬隻運動傷害。

三、退化性關節炎

隨著犬貓年齡增長，會逐漸出現退化性關節炎，此疾病好發於4個關節，包括肩關節、肘關節、膝關節跟髖關節，都屬於身體活動度大的關節處。最常見的徵兆就是犬貓上下樓梯時出現猶豫感，很可能是因為關節活動度變差，導致行走障礙，更可能連帶肌肉萎縮，飼主須留意。

張軒祐建議，若寵物確診有退化性關節炎的狀況，飼主可以適時在肉墊處貼足貼，增加摩擦力。有些地板面太過光滑，例如大理石磚、拋光石英磚等，防滑系數過低，動物本身已經關節退化，肌肉又萎縮，不易使力，加上腳上有毛髮，在光滑的平面上就無法穩定站立，有受傷之虞。

還有，有些狗狗喜歡爬上主人的床睡覺，或是爬上沙發窩在主人身邊。獸醫師建議飼主可在床邊或沙發附近放置小樓梯，便於狗狗上下爬行。不過曾有狗狗乖乖爬上樓梯，但下樓梯偏偏要「用跳的」，恐會增加關節負擔，建議最好能讓狗狗從小習慣爬樓梯，若長大了習慣不易改，飼主則可主動將狗狗抱下來。

另外小型犬常出現「雙腳站立」動作，這是由於犬隻體型小，距離人類較遠，當牠們想要跟人互動時，便會藉由站立拉近距離。建議飼主可蹲下與寵物視線齊平，讓小型犬免雙腳站立，就能好好保護關節。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60005

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