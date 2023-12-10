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屋頂有「達達馬蹄聲」？ 真實身分曝光卻是一頭大角羊

聯合新聞網／ 即時報導
科羅拉多州一戶人家在屋頂聽見「馬蹄聲」，一看竟然是羊。示意圖，非新聞相關人事物。（美聯社）
科羅拉多州一戶人家在屋頂聽見「馬蹄聲」，一看竟然是羊。示意圖，非新聞相關人事物。（美聯社）

屋頂上有「達達的馬蹄聲」？科羅拉多州（Colorado）一戶人家在聖誕節前聽見奇怪的聲音，屋頂不知為何傳出像是馬蹄聲的聲響，到了外頭一看赫然發現竟然是一隻大角羊（bighorn sheep）正在上頭看風景，詭異的組合就連地方官員也表示相當罕見。

根據The Dodo報導，博爾德縣（Boulder County）一處居民某天聽見屋頂傳來奇怪的「馬蹄聲」，出去一看才知道不是馴鹿來訪，而是當地的大角羊莫名爬上自家屋頂。屋主一家隨即打給動保組織「Colorado Parks and Wildlife」求救，就連專家也看傻眼，笑說「這不是你每天都能看到的東西」。

動保組織表示不清楚大角羊是怎麼跑上去的，但公羊在交配季節時常會出現不可預測的行為。雖然在屋頂上沒有發現母羊，但公羊或許因為景色不錯選擇停留了一段時間。

幾個小時之後，公羊從屋頂移動到其他樓層，動保專家決定切掉部分的結構讓大角羊可以「自行脫困」。最後歷經了約一天半的時間，這隻公羊終於從屋子離開，最後還不忘對著監視器做鬼臉。

聖誕節 科羅拉多州

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