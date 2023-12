屋頂有「達達馬蹄聲」？ 真實身分曝光卻是一頭大角羊

屋頂上有「達達的馬蹄聲」?科羅拉多州 (Colorado)一戶人家在聖誕節 前聽見奇怪的聲音,屋頂不知為何傳出像是馬蹄聲的聲響,到了外頭一看赫然發現竟然是一隻大角羊(bighorn sheep)正在上頭看風景,詭異的組合就連地方官員也表示相當罕見。

根據The Dodo報導,博爾德縣(Boulder County)一處居民某天聽見屋頂傳來奇怪的「馬蹄聲」,出去一看才知道不是馴鹿來訪,而是當地的大角羊莫名爬上自家屋頂。屋主一家隨即打給動保組織「Colorado Parks and Wildlife」求救,就連專家也看傻眼,笑說「這不是你每天都能看到的東西」。

動保組織表示不清楚大角羊是怎麼跑上去的,但公羊在交配季節時常會出現不可預測的行為。雖然在屋頂上沒有發現母羊,但公羊或許因為景色不錯選擇停留了一段時間。

幾個小時之後,公羊從屋頂移動到其他樓層,動保專家決定切掉部分的結構讓大角羊可以「自行脫困」。最後歷經了約一天半的時間,這隻公羊終於從屋子離開,最後還不忘對著監視器做鬼臉。

This is not the type of clatter you want to hear on your roof during December...



A bighorn sheep got stuck on top of a house in Boulder Co Tuesday. pic.twitter.com/4ZK3eAA8NY