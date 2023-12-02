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比人大隻…182公分巨犬壓飼主身上撒嬌 網驚：哪來的灰熊

聯合新聞網／即時報導
高加索犬「Yogi」身形相當巨大，最喜歡壓在把拔腿上。（取材自tiktok/@yogibearsmom）
高加索犬「Yogi」身形相當巨大，最喜歡壓在把拔腿上。（取材自tiktok/@yogibearsmom）

內心永遠都還是個小孩。日本一隻長達182公分、體重超過90公斤的高加索犬「Yogi」，最喜歡的地方就是主人的腿上。由於Yogi的身形太過龐大，一個人就能占據整個沙發，讓其他人沒辦法坐下。每當看到主人在沙發上休息，Yogi就會興奮的壓在身上，超巨大的身形被網友笑說根本就是熊。

一名飼主在Tiktok曬出家裡巨汪的超萌行為，高加索犬Yogi體型非常巨大，從鼻子到尾巴足足有182公分，搭配保底90公斤的體重，看起來甚至比主人還要高大。然而外表壯碩的Yogi似乎不知道自己已經長大，最喜歡趁把拔待在沙發上的時候，一屁股坐在大腿上，讓飼主差點喘不過氣。

@yogibearsmom Yogi my giant Caucasian Ovcharka. Part Bear🐻/Part Lion🦁/Part Dog🐶 #ififitsisits #yogibearsmom #caucasianovcharka #russianbeardog #guarddog #giantdog #caucasianshepherd #doggrowl #funnydog #bigdog #yogi #anklebiter #ancientguarddog #momoffourboys #lapdog #giantlapdog #yogibear #aboysbestfriend #amansbestfriend #bear #beardog #biggerthanme #biggerthanyouthink #caucasianmountaindog #biganimals #animalplanet #thedodo ♬ Cena Engraçada e Inusitada de 3 Minutos - HarmonicoHCO

從影片中可以看到，儘管沙發至少可以容納兩人以上，但只要Yogi趴在上面就沒有其他家人的容身之處，也因此Yogi最喜歡看到有人的時候就跑上去撒嬌。

Yogi快把飼主壓扁的影片突破1600萬次觀看，數萬名網友紛紛笑翻表示「怎麼弄到一隻灰熊的」、「讓聖伯納看起來瞬間變成吉娃娃」、「原PO還活著嗎」、「你的沙發上有一隻熊」、「出門散步要先買一輛拖車才行」。

@yogibearsmom Greeting Daddy when he gets home from work 😂🐶 #caucasianovcharka #giantdog #protectiondogs ♬ oops! - Yung Gravy

日本

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