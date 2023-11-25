汪星人染呼吸道怪病 加州夫婦以含氯黴素救活心愛冠軍黃金獵犬

艾克是一隻屢獲殊榮的黃金獵犬，被隔離在玻璃後面，照片顯示他躺著，鼻子裡插著管子，頭上套著一個圓錐體。（取材自ABC7）

全美汪星人罹患呼吸道疾病，致命率極高，獸醫界目前束手無策；加州 知名得獎黃金獵犬艾克(Ike)9月也告染病，正在生死關頭，飼主奧利佛夫婦只好選擇含氯黴素(chloramphenicol)來治療愛犬，死狗當成活狗醫，沒想到這種藥竟然大為管用，幾天之後艾克就出院，眾人嘖嘖稱奇。

每日郵報(Daily Mail)報導，艾克獲獎多次，但他9月罹患席捲全國的犬隻呼吸道疾病，立即送動物醫院隔離，口鼻部插管；群獸醫束手無策，飼主奧利佛夫婦本也放棄希望。

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艾克經診斷感染「犬隻感染型呼吸疾病症候群」(canine infectious respiratory disease complex)；全國狗兒正被這種惡疾荼毒不已。

奧利佛夫婦選用含氯黴素，姑妄一試。含氯黴素一般用在治療人類眼睛表面癢痛，雖也批准用在犬隻及馬匹，但一般的用途，是在治療腸胃、肺部及尿道細菌感染。

讓奧立佛夫婦大吃一驚的是：含氯黴素一舉奏效，艾克的呼吸疾病立即大為改善，幾天之後就出院了。

艾克是在參加「全國黃金獵犬俱樂部」前20大 賞比賽時染病，當時他已晉級到前五名。該賽事9月14日在俄勒岡州 奧伯尼(Albany)舉辦，自當時當地起，該神秘犬隻呼吸道疾病開始傳出。艾克送醫院後，與其他犬隻及人類都要隔離，可見傳染性多強。

奧立佛表示，最後有個陌生人建議，不妨用含氯黴素試試，沒想到這種藥竟然把艾克由鬼門關前拉了回來。

美國獸醫院協會(Veterinary Centers of America)表示，含氯黴素會導致骨髓抑制這種嚴重的血液失常，所以對出現貧血症的狗兒，使用這種藥要極為小心。