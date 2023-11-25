貓狗也有糖尿病 「3多1少」症狀要注意

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板橋一隻貴賓「雞腿」出現暴飲暴食卻體重減輕的異常情況，嚇得飼主帶狗求診。事實上，不只人有高血糖 ，寵物也會罹患糖尿病 。

台灣新北市政府動物保護防疫處獸醫師呂信璋表示，糖尿病會引發許多併發症，提醒民眾平常應該多注意寵物身體狀況，若發現家中寵物出現「3多1少」：吃多、喝多、尿多、體重減少等徵狀，應即早就醫。

台灣新北市動保處表示，犬貓罹患糖尿病通常發生在中老年、肥胖 或特定品種犬貓，尤其現代毛寶貝大多養在室內，運動量普遍不足，如果飲食上不加以控制就非常容易出現肥胖問題，且肥胖也會造成細胞病變，因此無法對胰島素產生反應，使細胞無法有效利用血糖，進而罹患糖尿病。

▲飼主平時應注意寵物均衡的飲食，避免高糖分和高碳水化合物的食物。（台灣新北市動保處提供）

貓狗糖尿病4大併發症

呂信璋表示，糖尿病會引發許多併發症包括：白內障、腎衰竭、傷口不易癒合、心血管疾病等，當血糖居高不下，細胞會開始分解脂肪來轉換為能量，這時血液與尿液內會產生酮體，造成酮酸血症，若未即時治療嚴重會導致死亡，千萬不可輕忽。如家中毛寶貝出現糖尿病徵，建議儘早諮詢獸醫以進行檢查和診斷，避免延誤病情。

糖尿病常見併發症： 白內障 腎衰竭 傷口不易癒合 心血管疾病

一位新北市板橋區飼主陳先生發現家中飼養的毛寶貝「雞腿」出現暴飲暴食卻體重減輕的異常情況，因此趕緊致電新北市動保處諮詢，經由動保處獸醫師建議帶至動物醫院做詳細檢查。診斷結果「雞腿」罹患糖尿病。陳先生表示，當下知道「雞腿」罹患糖尿病時心情非常錯愕跟慌張，還好經由獸醫師說明糖尿病相關知識，瞭解糖尿病並非絕症，及早發現疾病早治療，平常只要多花些心思照顧，遵守獸醫師醫囑並定期監控回診，就能讓毛寶貝正常生活。

3關鍵防堵寵物糖尿病

新北市動保處提醒飼主，平時應注意毛寶貝均衡的飲食，避免高糖分和高碳水化合物的食物，選擇高質量、低糖分的食物，並讓毛寶貝適量的運動，將有助於預防肥胖，促進血糖控制和維持整體健康，確保寵物保持適當的體重，減少患上糖尿病的風險。也建議飼主定期帶寵物到獸醫進行身體檢查，包括血糖檢測，以便早期發現任何潛在的問題。

預防寵物糖尿病： 均衡飲食 適量運動 定期健檢

資料來源：吃太多又不運動 貓狗也有糖尿病「3多1少」症狀！

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