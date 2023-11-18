汪星人不明致命呼吸道疾病席捲全國 獸醫呼籲飼主將愛犬隔離

一種致命的犬隻呼吸道疾病已出現俄勒岡、印地安納、伊利諾、華盛頓、愛達荷、加州、內華達及整個東北地區，專家表示，此病傳染似乎很快，一染上還沒有治療之道，故呼籲汪星人的飼主暫時隔離自家狗兒，莫與其他犬隻近距離接觸。（Getty Images）

一種致命的犬隻呼吸道疾病已出現俄勒岡、印地安納、伊利諾、華盛頓、愛達荷、加州 、內華達及整個東北地區，案例紛傳，獸醫界仍急著找出這種神秘疾病的病因，專家表示，此病傳染似乎很快，一染上還沒有治療之道，故呼籲汪星人的飼主暫時隔離自家狗兒，莫與其他犬隻近距離接觸。

福斯新聞網(Fox News)18日報導，專家表示，愛犬染上這種病，最初症狀是各類咳嗽，可能持續好幾周，傳統的抗生素療法對其無效。

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科羅拉多泉市(Colorado Springs)獸醫琳賽‧甘澤(Lindsay Ganzer)表示，傳染似乎非常、非常之快，汪星人的咳嗽不會自己停，接著突然之間惡化成肺炎。

「華盛頓動物疾病診療實驗室」(Washington Animal Disease Diagnostic Lab)正在研究此一病症，其執行主任史湼克維克(Kevin Snekvik)描述這種不明疾病說，狗兒會發燒，覺得不太妙，變得無精打采，正常時愛去戶外玩耍的時間，也寧可趴著，接下來開始咳嗽，咳嗽有痰，或者急劇乾咳。

俄勒岡州 農業廳表示，狗兒罹病的症狀還有打噴嚏、流淚流鼻水、倦怠、因缺氧而牙齦發藍或發紫，呼吸有困難，但其他常見的呼吸道疾病測試卻呈陰性。

俄勒岡農業廳9日新聞稿指出，自8月中旬以來，該廳接獲200多起這類不明病例。但也有專家傳出，早自去年起這種急性、令人不解的犬隻肺炎便已採集，化驗至今未有結果。

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「美國獸醫協會」(American Veterinary Medical Association)表示，正在嚴密監視其他州有無發生這種案例，目前不曉得全國有多少愛犬感染。甘澤表示，染病最可能是在托育中心近距離接很多其他狗兒所致。

「俄勒岡獸醫學 診治實驗室」主任威廉斯(Kurt Williams)研究此病一個半月，懷疑是病毒導致這一疾病，感覺上是傳染病。農業廳表示，這段期間應避免參加群狗聚集的賽事。