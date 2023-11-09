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影／小羊披死亡同類的毛皮親近羊媽媽 背後原因有洋蔥

聯合新聞網／ 即時報導
牧民把離世羔羊的皮扒下，披在新羔羊身上，想促成新的母子連結。（取材自微博）
牧民把離世羔羊的皮扒下，披在新羔羊身上，想促成新的母子連結。（取材自微博）

佛教有句話說萬物皆有靈，相信不管任何物種都有感知，也會流露出感情，而從動物母愛的表現，便是最好的驗證，因為孩子永遠都是母親的底線。日前，中國巴彥淖爾日報社在微博分享一段羊媽媽與小羊相處的短片，只見牧民把已故羔羊的皮，披在一隻羔羊身上，讓小羊和沒有血緣關係的羊媽媽朝夕相處，而這背後藏有一則悲傷的故事。

事件曝光以後，牧民接受採訪分享這起事件發生的經過，羊媽媽的孩子因身體虛弱的緣故，不幸離開了世界，自此牠整天都悶悶不樂，不肯離開羊舍一步，為撫平羊媽媽心中的傷痛，便將已故羔羊的皮全部扒下來，把它套在另一隻羔羊身上，跟羊媽媽見面。至於這隻小羔羊是什麼來歷呢？牠是一隻不幸成為孤兒的小可憐，失去母親的牠，每天都過得畏畏縮縮的，對這個世界感到徬徨不安。

所以當這對有創傷的「母子」倆初次見面時，充滿親情的畫面令人動容，母羊聞到「熟悉的氣味」時，便開始對小羔羊產生愛子心切，對新的孩子百般呵護；而小羊也感受到母愛的溫暖，不斷吸吮的母乳，牠們之間創造出新的連結，並成為互相療癒的心靈伴侶。

影片釋出以後，目前已經累積了1900多萬的觀看次數，網友紛紛留言「這也太慘忍了」、「好有愛」、「這不是為了染味兒讓母羊餵小羊嗎」、「我總是有種不對勁的感覺」、「不想吃羊肉了」、「為了緩解羊媽媽對不幸夭折的小羔羊的思念之情」。

母羊初次見到新的孩子後，便開始對牠百般呵護。（取材自微博）
母羊初次見到新的孩子後，便開始對牠百般呵護。（取材自微博）

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