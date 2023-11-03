保護動物50年 瀕危物種法面臨滅絕

1973年頒布的「瀕危物種法」(Endangered Species Act)除了保護禿鷹、灰熊和灰狼等標誌性生物，法律保護範圍也漸漸擴大到1683種家養物種；被列為瀕危(endangered)或受威脅(threatened)的物種超過99%都得以倖存下來；但在保護動物50年後，「瀕危物種法」可能自身都難保。

諷刺的是，「瀕危物種法」跟許多滅絕物種一樣，可能是無棲身之地或「餓死」的；國會自1992年以來就沒有更新過該法案，美聯社報導，環保人士表示國會提供的資金太少，無法實現該法目標。

法案生效以來列出的約1780種物種中，64種已恢復到可移出名單的程度、64種已從瀕危改善至受威脅；11種鳥類滅絕，另23種鳥類應添至滅絕分類，在在顯示名單需要時常更新，但機構官員承認難以跟上。

印第安納州 長耳蝙蝠、北方長耳蝙蝠去年才被列為瀕危物種，但反對人士堅持蝙蝠數量下降是因為牠們生病而非經濟發展威脅棲地後，參院 今年5月投票 取消其瀕危地位。

研究蝙蝠40多年的密大教授庫爾塔(Allen Kurta)說，長耳蝙蝠數量短期內爆減九成，「但如果這都不能列入瀕危，那又能怎樣呢？」