我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州全保公開登記啟動 新計畫保費、自付額降低

民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿

幼龍蝦數量減 新英格蘭限制捕撈

編譯盧炯燊／綜合報導
挽救新英格蘭地區龍蝦數量，當局實施新的捕撈限制後，可能衝擊龍蝦價格。(美聯社)
挽救新英格蘭地區龍蝦數量，當局實施新的捕撈限制後，可能衝擊龍蝦價格。(美聯社)

包括緬因、新罕布夏、佛蒙特、羅德島、麻州、康州及加拿大東岸部分水域在內的新英格蘭地區，近年幼小龍蝦數量持續大幅減少，迫使當局實施新的捕撈限制。

大西洋各州海洋漁業委員會(Atlantic States Marine Fisheries Commission)表示，調查發現，與 2016/18 年相比，2020/22年緬因灣(Gulf of Maine)及喬治淺灘(Georges Bank)地區的幼龍蝦數量大降了39%，這兩個地區是世界上最重要的龍蝦漁場之一。

去年美國龍蝦業產值超過 5.1億元，其中近3.9億元來自緬因州，處於歷史高位。

委員會的高級漁業管理計畫協調員斯塔克斯(Caitlin Starks)說，儘管龍蝦捕撈量的下降是新英格蘭地區的趨勢，但數量如此陡降令人驚訝。

為了更好的保護幼小龍蝦，避免過度捕撈，委員會早前已宣布，當幼小龍蝦數量下降超過35%或以上時，就會執行更嚴格的尺寸限制。

目前來說，很難確定新規定會對龍蝦供應或價格有多大影響。近年來，儘管零售價格相當高，但消費者很容易買到活龍蝦。加拿大過去不少活龍蝦出口中國，但現在中國市場基本沒有了，活龍蝦轉而出口美國。

另外，緬因州為主的美國龍蝦產業近年異常成功，每年的捕撈量通常超過1億磅(4540萬公斤)，但科學家擔心海水變暖，可能會導致龍蝦產量下降，對龍蝦產業的未來構成威脅。

去年美國龍蝦業產值超過5.1億元，其中近3.9億元來自緬因州。圖為當地漁民將捕獲...
去年美國龍蝦業產值超過5.1億元，其中近3.9億元來自緬因州。圖為當地漁民將捕獲的龍蝦推上碼頭。(Getty Images)
新英格蘭地區龍蝦數量持續大幅減少，當局將實施新的捕撈限制。(美聯社)
新英格蘭地區龍蝦數量持續大幅減少，當局將實施新的捕撈限制。(美聯社)

新英格蘭 緬因州 加拿大

上一則

11月3日星座運勢 雙子運勢旺盛 天秤愛情迎春

延伸閱讀

傳北韓將關閉駐港領事館 習致電金正恩 稱情誼歷久彌堅

傳北韓將關閉駐港領事館 習致電金正恩 稱情誼歷久彌堅
緬因州槍擊案發生前6周 國民兵就向警方提出警告

緬因州槍擊案發生前6周 國民兵就向警方提出警告
慘案喚醒 緬因州國會議員改變立場挺限槍令

慘案喚醒 緬因州國會議員改變立場挺限槍令
緬因州驚恐 第二大城路易斯頓一度變鬼城

緬因州驚恐 第二大城路易斯頓一度變鬼城

熱門新聞

三生肖女最旺夫，夫妻感情越來越好。（Ingimage）

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

2023-10-29 20:54
不同血型的人，對消費也有不同堅持。(ingimage)

A型省餐費、O型不愛買衣服：4血型「討厭花錢買什麼」

2023-10-27 20:05
3生肖11月將有貴人出現，有機會迎來事業蓬勃發展，財運旺到擋不住。示意圖，非新聞當事者。（取材自ingimage）

3生肖11月將有貴人出現 事業起飛、財運「旺到擋不住」

2023-10-26 01:23
網友們開玩笑說千萬不能魚看到這支影片，否則牠們都知道怎麼光吃餌而不上鉤了。（取材自微博）

釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤

2023-10-29 04:00
透過星座分析，瞭解精神年齡是老成還是年輕。（ingimage）

星座四象「精神年齡」分析：牡羊不服輸、這星座成熟不與人爭

2023-10-30 00:26
網友大推檸檬酸刷馬桶，不少人認同便宜又好用。 (取材自canva)

別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白

2023-10-20 23:19

超人氣

更多 >
李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀
逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運

逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼
苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺