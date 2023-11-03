幼龍蝦數量減 新英格蘭限制捕撈

挽救新英格蘭地區龍蝦數量，當局實施新的捕撈限制後，可能衝擊龍蝦價格。(美聯社)

包括緬因、新罕布夏、佛蒙特、羅德島、麻州、康州及加拿大 東岸部分水域在內的新英格蘭 地區，近年幼小龍蝦數量持續大幅減少，迫使當局實施新的捕撈限制。

大西洋各州海洋漁業委員會(Atlantic States Marine Fisheries Commission)表示，調查發現，與 2016/18 年相比，2020/22年緬因灣(Gulf of Maine)及喬治淺灘(Georges Bank)地區的幼龍蝦數量大降了39%，這兩個地區是世界上最重要的龍蝦漁場之一。

去年美國龍蝦業產值超過 5.1億元，其中近3.9億元來自緬因州 ，處於歷史高位。

委員會的高級漁業管理計畫協調員斯塔克斯(Caitlin Starks)說，儘管龍蝦捕撈量的下降是新英格蘭地區的趨勢，但數量如此陡降令人驚訝。

為了更好的保護幼小龍蝦，避免過度捕撈，委員會早前已宣布，當幼小龍蝦數量下降超過35%或以上時，就會執行更嚴格的尺寸限制。

目前來說，很難確定新規定會對龍蝦供應或價格有多大影響。近年來，儘管零售價格相當高，但消費者很容易買到活龍蝦。加拿大過去不少活龍蝦出口中國，但現在中國市場基本沒有了，活龍蝦轉而出口美國。