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避向種族主義者致敬 鳥有鳥名 不再以歷史人名命名

記者張聲肇／綜合報導
美國鳥類學會宣布，北美洲所有以人物命名的鳥類都將重新命名。因此，東南沿海常見的奧杜邦水鳥就不能再用「奧杜邦」這位在世時蓄奴的著名鳥類插圖畫家的名字。(取自Smithsonian Institution官網)
美國鳥類學會宣布，北美洲所有以人物命名的鳥類都將重新命名。因此，東南沿海常見的奧杜邦水鳥就不能再用「奧杜邦」這位在世時蓄奴的著名鳥類插圖畫家的名字。(取自Smithsonian Institution官網)

美國鳥類學會(The American Ornithological Society)1日宣布，北美洲所有「人名」鳥將重新命名，因為以人名命名可能造成傷害、排外，也讓外界無法專注欣賞或觀察鳥類本身。

這麼一來，東南沿海的奧杜邦水鳥(Audubon's shearwater)就不能再有「奧杜邦」三字，因為這位著名的鳥類插圖畫家James John Audubon在世時蓄奴，反對廢止奴隸制度；西南部和墨西哥常見的史考特黃鶯(Scott's oriole)也得把1838年迫使原住民他遷、「眼淚走道」(Trail of Tears)一詞的始作俑者的名字移除，另取俗名。

鳥類學會收到很多愛鳥人士的陳情：北美洲許多鳥類以有種族歧視和殖民主義背景的人物姓名命名，如果去除這不合時宜的歷史餘緒，根據鳥類物種、棲息地或體態特徵重新命名，讓鳥類學成為更包容也更客觀的科學。

學會會長史加爾(Judith Scarl)說，「我們已在處理這個歷史問題，」希望新的做法會讓更多人喜歡、欣賞、保護鳥類。

學會2020年收到的一封陳情函指出，許多英文俗名的鳥，讓人想起「壓迫、奴役、種族大屠殺」等不愉快的過去。發函的「鳥類鳥名」(Bird Names For Birds)社團是兩位鳥類學家創立來推動更名的組織，主張以人名為鳥命名，形同替這種鳥類建立了「語言塑像」，反映名稱原始所有者的價值觀。

創立人拉特(Jordan Rutter)說，他受到2020年紐約中央公園一起事件的啟發，決定向鳥類學會陳情。他指的是白人女性冤枉黑人賞鳥家庫柏(Christian Cooper)，報警說庫柏威脅到她生命。

中央公園事件引發「黑人賞鳥人周」(Black Birders Week)活動，每年聚會慶祝非裔賞鳥家的成就，在全國種族平等浪潮下，各領域科學界紛紛跟進，譬如，美國昆蟲學會(Entomological Society of America)2021年發起「更佳俗名」計畫(Better Common Names Project)，把會員認為不適當或有貶抑意涵的昆蟲名字改掉。

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以19世紀美國自然主義者、鳥類學之父威爾森(Alexander Wilson)命名的威爾森鶯(Wilson's warbler)可能也將改名。(美聯社)
以19世紀美國自然主義者、鳥類學之父威爾森(Alexander Wilson)命...
以19世紀美國自然主義者、鳥類學之父威爾森(Alexander Wilson)命名的威爾森鷸鳥(Wilson's Snipe bird)可能也將改名。(美聯社)

黑人 中央公園 種族歧視

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