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生態悲歌…逾百瀕危「亞馬遜河豚」熱死 水溫飆破39℃

編譯盧思綸 / 即時報導
亞馬遜河流域的特費湖過去一周驚傳逾百隻淡水海豚集體熱死，測得湖水溫度竟飆破攝氏39度。（取材自X平台）
亞馬遜河流域的特費湖過去一周驚傳逾百隻淡水海豚集體熱死，測得湖水溫度竟飆破攝氏39度。（取材自X平台）

美國有線電視新聞網(CNN)報導，巴西亞馬遜州（Amazonas）遭遇歷史性乾旱，附近亞馬遜河（Amazon River）流域的特費湖（Lake Tefé）過去一周驚傳逾百隻瀕危物種「亞馬遜河豚」（Amazonian dolphins，淡水海豚）集體熱死，測得湖水溫度竟飆破攝氏39度。

馬米勞瓦研究所（Mamirauá Institute）表示，大量死亡數很不尋常，推斷主因是高溫湖水及極端乾旱所致。

研究所評論報導回覆，「目前斷定主因是極端氣候事件言之過早，可是所內專家研判跟乾旱期及特費湖超過攝氏39度的高溫湖水脫不了關係。」

亞馬遜河是世上最大的水道，目前處於旱季，流域內不少物種動物群受到超高水溫威脅。

現在研究員和生態倡議人士嘗試將倖存亞馬遜河豚從潟湖和小湖外圍轉移到水溫較低的主要水流處，不過由於目標區域偏遠導致行動頗有難度。

除此之外，研究員科霍（André Coelho）受訪表示轉移到其他河流未必比想像中安全，必須事先確認目標流域是否存在有毒物質或病毒。

歷史性乾旱非但造成生態浩劫，同時巴西經濟也受到重創。亞馬遜州內59省平均水深明顯下降，阻礙河運和捕魚活動。

當局預估未來幾周內將面臨更嚴重乾旱，恐怕導致更大量的淡水海豚暴斃。

亞馬遜 Amazon 高溫

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