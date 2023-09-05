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GoPro被獅子撿走 牠叼相機「沉迷自拍」 罕見視角曝光

聯合新聞網／即時報導
一名攝影師前往國家公園旅遊時，為了記錄動物的生態便將GoPro攝影機放在草地上，沒想到被一隻好奇的母獅發現，母獅便叼著它到處拍自拍，對攝影機充滿好奇的模樣全被錄下。(取材自YouTube)
一名攝影師前往國家公園旅遊時，為了記錄動物的生態便將GoPro攝影機放在草地上，沒想到被一隻好奇的母獅發現，母獅便叼著它到處拍自拍，對攝影機充滿好奇的模樣全被錄下。(取材自YouTube)

GoPro相機是不少喜愛攝影的玩家首選，沒想到連動物也愛不釋手。一名攝影師前往國家公園旅遊時，為了記錄動物的生態便將GoPro攝影機放在草地上，沒想到被一隻好奇的母獅發現，母獅便叼著它到處拍自拍，對攝影機充滿好奇的模樣全被錄下。

綜合媒體報導，阿聯酋(United Arab Emirates)野生動物攝影師加拉爾(Ahmed Galal)日前前往肯亞馬賽馬拉國家保護區(Maasai Mara National Reserve)進行野生動物拍攝紀錄，為了更好的捕捉野生動物的生態照片與影片，他將一台GoPro攝影機放在草地上，結果竟吸引一隻野生母獅的注意，母獅發現這台相機後便好奇地將其叼走。

加拉爾表示，當時他看到攝影機被母獅叼走很緊張，很擔心自己是否能夠拿得回相機，只好跟朋友一起開車在後面尾隨，想把相機盡早拿回來，所幸母獅並沒有跑很遠，最終加拉爾與朋友還是成功攔截到了被母獅玩膩丟在地上的相機。加拉爾打開相機檢查發現功能一切正常，而且還幸運地拍到了從母獅角度看世界的稀奇影片。

從加拉爾貼出的影片可以看到，母獅用嘴巴叼起GoPro的操縱桿，靈活的在草原上跑來跑去，甚至還給自己拍了幾張自拍照，而且有幾個鏡頭還拍攝到母獅嘴裡鋒利的牙齒，讓人得以一窺地表最強萬獸之王獅子的嘴巴奧祕。加拉爾將這段影片貼上社群網站吸引網友熱議，網友留言表示「看來這隻母獅很會使用魚眼相機」、「原來是獅子界的網美，失敬失敬」、「本來以為牠只是好奇，沒想到真的會自拍」。

有幾個鏡頭還拍攝到母獅嘴裡鋒利的牙齒，讓人得以一窺地表最強萬獸之王獅子的嘴巴奧祕...
有幾個鏡頭還拍攝到母獅嘴裡鋒利的牙齒，讓人得以一窺地表最強萬獸之王獅子的嘴巴奧祕。 。(取材自YouTube)

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