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美網／松鼠亂入中斷女雙比賽 轉播員笑稱：你沒門票

記者曾思儒／即時報導

2日的美網賽場則是有松鼠闖入女雙比賽，賽事一度中轉，讓這隻特別來賓成為意外焦點。

美網賽場位於法拉盛的草原可樂娜公園，場地包括3座大球場，分別是中央球場的亞瑟艾許球場（Arthur Ashe Stadium）、阿姆斯壯球場（Louis Armstrong Stadium）和大看檯球場（Grandstand），另外有14座外圍球場和5座練習場。

2日的松鼠出現在外圍的第5球場，當時正進行女雙賽程，當比利時組合米寧（Greet Minnen）／維克梅耶爾（Yanina Wickmayer）和德國、俄羅斯聯軍塞蓋蒙德（Laura Siegemund）／齊佛娜瑞娃（Vera Zvonareva）正在進行第二盤的第4局，主場突然發現有第5名「參賽者」，即時喊停比賽。

松鼠也參與美網。（取材自YouTube）
松鼠也參與美網。（取材自YouTube）

只見一隻松鼠闖進底線後方，穿越選手和線審中的區域，在球迷的喧嘩聲中跳上觀眾席，最後在轉播人員「你沒有門票」笑聲中消失在鏡頭中。

無獨有偶，在美網松鼠事件後不到一小時，類似情況也發生在賓州的美式足球場地比佛球場 (Beaver Stadium)，一隻松鼠闖入正在進行的大學賽事，讓比賽也一度中斷。

足球 法拉盛 德國

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