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把握黃金3分鐘 醫師示範寵物CPR急救4步驟

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

近年養寵物比例逐漸提升，犬貓與人類一樣可能因溺水、車禍昏迷、誤食異物、卡住氣管、器官老化等原因，造成失去意識、呼吸心跳停止。台灣運動安全急救協會秘書長徐嘉鴻推廣全民CPR理念，與新北市政府動物保護防疫處合作辦理急救課程訓練，傳遞與建立起正確的醫學知識，犬貓CPR只要4步驟，簡單好上手。

▲徐嘉鴻醫師用教具安娜狗示範寵物CPR。（圖：新北市政府動物保護防疫處提供）

新北市政府動保處表示，寵物CPR操作並不難，飼主若能第一時間發現並立即給予施行CPR，即可把握最佳救援時機，減低寵物所受的傷害、增加存活的機率。

第1步：先確認沒有呼吸、沒有意識。

第2步：清除口中異物。

第3步：按壓心臟位置，手掌交疊手臂打直，按壓頻率2次／秒，按壓胸腔要下陷1／3至1／2的深度，按壓30次。

第4步：口對鼻吹氣，雙手握緊狗狗嘴巴，口含住牠的鼻子吹兩口氣，並用眼睛餘光觀察胸部有無起伏，以確認氣體順利進入犬隻體內。

通常步驟3、4會重複執行，並儘速送醫檢查。學會寵物CPR操作可以爭取多一點送醫時間，避免憾事發生。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

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