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可怕巨齒鯊為何會滅絕？原因可能是大白鯊

TVBS新聞網／編輯徐啟芳即時報導
實驗證明大白鯊的速度是巨齒鯊的兩倍。( 取材自YouTube)
實驗證明大白鯊的速度是巨齒鯊的兩倍。( 取材自YouTube)

電影「巨齒鯊」（The Meg）當中，龐大兇猛的史前巨獸肆虐大銀幕，續集電影在最近推出，而巨齒鯊也在Discovery頻道「沙魚周」系列節目中登場。體型超過15公尺、重達近60噸的巨齒鯊，乃大白鯊的好幾倍放大版，也是科學家公認、史上最可怕的沙魚。這個超級掠食者之強大，擁有強健雙顎與巨大利齒，一頭成年巨齒鯊，只要幾口、就能吞食一頭殺人鯨。

雖然一直以來，大家都認為牠們主要獵食鯨魚，然而科學家運用最新科技，對巨齒鯊的牙齒，進行化學分析，發現牠主要食物，是來自食物鏈頂端，極有可能就是大白鯊，但是為什麼至今大白鯊仍存活，而巨齒鯊卻絕種了？

為此，研究團隊進行多項實驗，針對兩者的速度、靈敏度、咬合等做比較，再透過電腦動畫團隊協助，模擬這兩個海中掠食者的對決，現在有新證據顯示，巨齒鯊的近親大白沙，或許就是導致牠們絕種的元兇！

而美羅里達南部海域，一直有著關於「毒品鯊」的傳聞，當地人表示，曾在海裡或沙灘上，見到被丟棄的毒品包裹，據說是毒梟為了躲避緝毒局的追捕，把大量古柯鹼丟進海裡，導致沙魚誤食古柯鹼變得暴躁具攻擊性、行動力也受損。

為了查明毒品沙真相，了解毒品對海洋生物的影響，海洋生物學家決定前往探查，他們發現平常不主動攻擊人的雙髻沙，竟往研究人員暴衝，還有沙魚原地做出環繞獵物的行為。研究團隊仿照毒品包裹空投入海、自製可促進多巴胺分泌的魚餌，開始進行實驗，希望查明原因。

為了呼籲大眾關注沙魚保育，Discovery頻道每年透過夏季「沙魚周」節目，以最新科技、結合科學家與海洋生態學者的驚險實驗，追尋各地沙魚蹤跡。這次找來「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）現身沙魚週短片，致力於海洋保育的傑森摩莫亞，特別向科學家及海洋專家請益，帶領觀眾進一步認識沙魚。

體型不是絕對! 可怕巨齒鯊滅絕原因可能是大白鯊

TVBS新聞網

毒品

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