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秘魯出土巨鯨可能擠下藍鯨 成地球史上最重動物

中央社／利馬2日綜合外電報導
秘魯出土的古代鯨魚骨骼化石。（路透）
秘魯出土的古代鯨魚骨骼化石。（路透）

秘魯出土的古代鯨魚骨骼化石顯示，一種體型像海牛，質量可能超越藍鯨的動物，有實力搶下地球史上最大動物頭銜。這種鯨魚稱為巨像秘魯鯨，活在約3800萬到4000萬年前的始新世。

路透報導，研究人員估計「巨像秘魯鯨」（Perucetus colossus）長約20公尺、重達340公噸，質量可能超越任何其他已知的動物，包括今日的藍鯨與體型最大的恐龍

研究人員的研究結果發表在「自然」（Nature）期刊。主要作者、義大利比薩大學（University of Pisa）古生物學家比亞努奇（Giovanni Bianucci）說：「這種動物的主要特徵絕對是牠極端的重量，這說明了，演化過程可以產生出特徵超乎我們想像的生物體。」

巨像秘魯鯨重量最低估計約有85噸，平均重量估計為180噸；相較之下，長久以來被視為史上最大動物的藍鯨，目前所知最重一頭約達190噸，但牠比巨像秘魯鯨要長，約有33.5公尺；而今年5月獲研究報告列為最大恐龍、距今9500萬年的阿根廷龍（Argentinosaurus），重約76噸。

巨像秘魯鯨的部分骨骼是在秘魯南部富含鯨魚化石的沿海沙漠出土，挖出13根脊椎骨、4根肋骨與1根胯骨。這些骨頭異常巨大，密度高且很結實。

巨像秘魯鯨骨骼又厚又硬的特性，未見於現有的鯨目動物，但出現在海牛目動物中。鯨目動物包含鯨魚、海豚與鼠海豚。海牛目是另一種海洋哺乳動物，包含海牛與儒艮。

巨像秘魯鯨光是骨骼就重約5到8噸，至少是藍鯨的兩倍重。

比亞努奇說：「牠的身體肥胖又臃腫，外型不像現代鯨魚，反而比較像海牛目動物。而在海牛目中，牠巨大的體型和生存方式，或許能讓人聯想到史德拉海牛（Steller's sea cow）。史德拉海牛1741年被人發現，但幾年後就被人滅絕殆盡了。」

學者並沒有找到巨像秘魯鯨的顱骨或牙齒，導致判斷牠們飲食與生活型態的工作更加困難。研究人員推測，巨像秘魯鯨生存方式類似海牛目動物：並非活躍的捕食性動物，而是在沿岸淺水水域底部覓食的動物。

比利時皇家自然科學研究所（Royal Belgian Institute of Natural Sciences）古生物學家藍柏特（Olivier Lambert）說：「牠的骨骼很重，身體極有可能非常龐大，這種動物肯定游得很慢。從現有的知識推敲，我認為這是一種溫順的巨型動物，有點像超級大的海牛。牠肯定讓人印象深刻，但可能沒那麼恐怖。」

比亞努奇表示，巨像秘魯鯨「也許是一個像海牛目的草食性動物，但是鯨目動物中的唯一例外」。他說：「也許巨像秘魯鯨吃小型軟體動物和甲殼類動物，跟現存的灰鯨如出一轍。牠也可能是專吃脊椎動物屍體的食腐動物，某種程度而言類似現有的大型鯊魚。」

秘魯出土的古代鯨魚骨骼化石。（路透）
秘魯出土的古代鯨魚骨骼化石。（路透）
研究人員估計「巨像秘魯鯨」（Perucetus colossus）長約20公尺、...
研究人員估計「巨像秘魯鯨」（Perucetus colossus）長約20公尺、重達340公噸。（路透）
秘魯出土的古代鯨魚骨骼化石。（路透）
秘魯出土的古代鯨魚骨骼化石。（路透）

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