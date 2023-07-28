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研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

科學家驚見海上空投不明包裹 發現沙魚全在嗑藥不打獵

聯合新聞網／即時報導
沙魚可能成為了毒品走私產業下無辜的受害者。（取材自Canva）
沙魚可能成為了毒品走私產業下無辜的受害者。（取材自Canva）

佛羅里達州以度假勝地聞名世界，卻也因為地理位置而造成毒品走私猖獗。就有科學家研究發現，不肖業者所採取的「空中投遞」運毒方式，可能會讓周圍海洋中的沙魚成為了毒品走私產業下無辜的受害者。

綜合外媒報導，自今年6月起，美國海岸防衛隊（USCG）在加勒比海和大西洋海岸查獲了超過14000磅的古柯鹼，估計價值超過1.86億美元。這些毒品走私犯所採取的走私方式是將古柯鹼包裝扔進海裡，並藉助潮汐將這些毒品衝上岸，有科學家懷疑這樣的方式會導致沙魚群誤食毒品，間接導致牠們的行為日趨不穩定。

在海洋生物學家「赫德」（Tom Hird）帶領的一項實驗中，研究人員將能在動物體內誘發分泌多巴胺的高度濃縮魚粉包裝成類似毒品包裝的誘餌包，接著從飛機上投入水中以模擬真正的毒品，並在投入點旁邊放置最受沙魚歡迎的獵物之一—假天鵝，來觀察這些沙魚群是否會捨棄平時的最愛轉而選擇毒品。

從多個實驗觀察結果中可以發現，這些沙魚一看到誘餌包直接撲上去，一旁的天鵝對牠們來說頓時失去吸引力。赫德表示，這正好證明對於沙魚群而言這已經是常態現象，因此合理懷疑牠們早已培養涉入古柯鹼的習慣，但一切都尚需詳細血液分析才能確定。

毒品 佛羅里達州

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